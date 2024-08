Llevaban años pidiéndolo: llega a Mercadona el snack de panadería con el que todos soñaban

En los largos días de calor, especialmente durante las vacaciones, no hay nada mejor que detenerse y disfrutar de un delicioso snack. Ya sea después de una jornada en la playa o tras una intensa sesión de turismo, la búsqueda de un tentempié perfecto se convierte en una misión esencial. En este contexto, puede que hayas pensado en un helado o en un fresco granizado, pero si eres más de salado o buscas algo que te llene un poco más, nada como elegir el producto que triunfa en Mercadona. Sabemos que este supermercado se posiciona a la cabeza con su amplia oferta en la sección de panadería, proporcionando productos que satisfacen hasta a los paladares más exigentes. Y uno de sus lanzamientos más esperados promete convertirse en el snack favorito de muchos.

Cuando el termómetro sube, las ganas de disfrutar de la gastronomía no disminuyen, pero sí se transforman. Los snacks se convierten en protagonistas y encontrar uno que sea práctico, sabroso y accesible es una auténtica bendición. En este sentido, Mercadona ha escuchado las peticiones de sus clientes y ha respondido con un snack que seguramente generará gran entusiasmo. Este nuevo snack no sólo es ideal para consumir en cualquier momento del día, sino que también promete una experiencia gastronómica que va más allá de lo común y que puedes encontrar ya en la sección de panadería de Mercadona. Se trata de la empanadilla de pollo con un 10% de bechamel. Con un peso de 98 gramos y un precio de 1,30 €, esta empanadilla promete satisfacer tanto a los amantes de la cocina tradicional como a aquellos que buscan un toque de innovación en sus snacks diarios. A continuación, exploraremos en detalle este producto, sus características, y por qué se ha convertido en el sueño hecho realidad de muchos consumidores.

El nuevo snack de Mercadona que se agota en sus tiendas

La empanadilla de pollo con bechamel de Mercadona es un producto que combina lo mejor de dos mundos. Por un lado, tenemos el sabor clásico y reconfortante del pollo, un ingrediente que siempre ha sido un favorito en la cocina española. Por otro, la bechamel, una salsa que aporta cremosidad y un toque gourmet a cualquier preparación. Juntos, estos ingredientes crean una empanadilla que es suave por dentro y crujiente por fuera, ofreciendo una experiencia sensorial única.

Calidad y frescura en cada bocado

Una de las características que distingue a este nuevo snack de Mercadona es su frescura. Elaborada con ingredientes de alta calidad, la empanadilla de pollo y bechamel se hornea diariamente en las panaderías de Mercadona, asegurando que cada bocado esté lleno de sabor y frescura. Además, la masa ligeramente crujiente (recuerda también un poco a la masa hojaldrada) y dorada envuelve un relleno cremoso que se derrite en la boca, haciendo de este snack una opción irresistible para cualquier momento del día.

Ideal para cualquier ocasión

Ya sea para un almuerzo rápido, una merienda o incluso como parte de un picnic, la empanadilla de pollo y bechamel es extremadamente versátil. Su formato práctico y su sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para llevar a cualquier lugar. Además, su precio asequible la hace accesible para todos, sin sacrificar la calidad ni el sabor. Esta empanadilla es perfecta para aquellos momentos en los que necesitas un snack rápido pero no quieres renunciar a una experiencia culinaria de calidad.

Cómo disfrutar la empanadilla de pollo y bechamel: fría o caliente

La empanadilla de pollo y bechamel de Mercadona se ha convertido rápidamente en un snack favorito, y uno de los temas más discutidos en las redes sociales es la mejor manera de disfrutarla: ¿fría o caliente? Ambas opciones tienen sus seguidores y ofrecen experiencias diferentes, así que aquí te explicamos cómo degustar este delicioso producto en cada caso.

Si optas por comerla fría, la masa mantendrán mejor su una textura crujiente y firme que contrasta agradablemente con el relleno cremoso de bechamel. Además, en los días calurosos, un snack frío puede ser muy refrescante y satisfactorio, sin necesidad de calentar nada y es lo mejor también si te la llevas a la playa, a un picnic, o incluso para una merienda rápida en el trabajo.

Por otro lado, disfrutar la empanadilla de pollo y bechamel caliente también tiene sus encantos, ya que al calentar la empanadilla, los sabores del pollo y la bechamel se intensifican, proporcionando una experiencia gustativa más rica y profunda. Además, el calor ayuda a que la bechamel se derrita un poco más, haciendo que el relleno sea aún más cremoso y la empanadilla más jugosa. Y al calentarla, el aroma de la empanadilla recién horneada se libera, llenando el espacio de un olor delicioso que abre el apetito.

Para calentar la empanadilla, puedes utilizar un horno convencional o un microondas. En el horno, precalienta a 180°C y calienta la empanadilla durante unos 5-7 minutos para obtener una textura crujiente. En el microondas, caliéntala durante aproximadamente 1-2 minutos a potencia media-alta, aunque es posible que la masa no quede tan crujiente como en el horno.

En definitiva, la llegada de la empanadilla de pollo y bechamel a Mercadona ha sido una respuesta a las demandas de los consumidores que buscaban un snack de panadería que combinara calidad, sabor y conveniencia. Con un precio de 1,30 € y un sabor inigualable, este nuevo producto promete convertirse en un básico en la dieta de muchos. Si aún no la has probado, no esperes más y descubre por qué todos están hablando de esta deliciosa empanadilla de Mercadona.