Confirmado por la OCU: es uno de los mejores platos preparados y está en Mercadona

Los platos preparados han ido ganando popularidad en los últimos años, convirtiéndose en una opción práctica para aquellos que buscan una solución rápida y deliciosa a sus comidas diarias. En Mercadona, esta tendencia no ha pasado desapercibida y la cadena ha expandido su oferta de platos listos para consumir, abarcando desde platos de pasta y ensaladas hasta carnes y pescados. La variedad es amplia, se ha renovado además este verano y se adapta a diferentes gustos y necesidades, permitiendo a los consumidores disfrutar de comidas de calidad sin pasar horas en la cocina. Sin embargo, entre todas estas opciones, hay un plato que ha destacado especialmente según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU, en su constante labor de analizar y comparar productos para garantizar la mejor calidad y precio a los consumidores, ha puesto su atención en uno de los productos preparados más solicitados durante el verano: las empanadas de atún. Este plato, además de ser una opción conveniente para comidas rápidas, también es un favorito en reuniones y eventos, gracias a su sabor y facilidad de preparación. En su más reciente estudio, la OCU comparó ocho empanadas de atún de diferentes cadenas de supermercados, con el objetivo de determinar cuáles ofrecen la mejor experiencia en términos de sabor, frescura y calidad. Y entre todas las analizadas, parece que la propuesta que ofrece el supermercado valenciano es una de las mejores en lo que respecta a calidad-precio.

El mejor de los platos preparados de Mercadona según la OCU

En su análisis, la OCU evaluó empanadas de atún de varias cadenas, incluyendo Ahorramás, Alcampo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Hiperusera, Leclerc y Mercadona. Los resultados revelaron una disparidad significativa en la calidad de estos productos, destacando dos en particular: la empanada de Hiperusera y la de Mercadona. Según la OCU, estas opciones sobresalen no sólo por su sabor, que efectivamente recuerda al atún fresco, sino también por su textura y olor, aspectos cruciales en la valoración global de cualquier plato preparado.

La empanada de atún de Mercadona: un éxito confirmado

Todos sabemos que Mercadona destaca de forma especial entre los muchos supermercados presentes en España. Su apuesta por una gama de productos variada y su compromiso por la calidad, hacen que sea de los supermercados favoritos de mucho y en el caso de su empanada de atún, siempre ha sido uno de sus mejores productos listos para llevar y comer y ahora es además reconocida por la OCU.

Uno de los principales factores que la OCU destacó en su análisis fue la calidad de los ingredientes utilizados. La empanada de Mercadona se elabora con atún de alta calidad, que se siente fresco en boca, un atributo fundamental según la organización. Además, si alguna vez la has probado, recordarás que la masa está muy bien elaborada y tiene el punto crujiente justo, complementando perfectamente el relleno jugoso y sabroso.

Proceso de preparación

La preparación de una empanada de atún casera puede ser un proceso laborioso que incluye amasar la harina, preparar el relleno y hornear. Optar por una versión preparada como la de Mercadona permite ahorrar tiempo sin sacrificar el sabor. Este plato listo para consumir es ideal tanto para una comida rápida en casa como para llevar a reuniones y eventos.

La empanada de atún de Mercadona se vende en su sección de panadería y tiene un precio de 7 euros para la de tamaño grande ( que pesa un poco más de un kilo), mientras que la de tamaño pequeño ( de unos 500 gramos) tiene un precio de 3,70 euros. Y si deseas probarla pero no quieres comprar productos de tanto peso, Mercadona ha lanzado también la versión «mini» con la empanadilla de atún ( con un peso de 125 gramos) y por un precio de 1,30 euros.

Un producto recomendable

La OCU no solo se limita a identificar los mejores productos, sino que además ha valorado que la empanada sea uno de los mejores platos preparados que podemos elegir en el supermercado. La organización resaltó que, en general, las empanadas de atún no son perjudiciales para la salud. Según el estudio, estas empanadas aportan alrededor de 211 kcal por cada 100 gramos y presentan bajos niveles de grasas saturadas.

Sin embargo, también ofrece una recomendación que es hacer la empanada en casa, algo que resulta entretenido, o en el caso de que no tengas mucho tiempo, comprar ya la masa precocinada. Aunque si no tenemos ganas de cocinar, elegir este producto ya preparado del que dice que suele tener un precio de 8 euros el kilo, resultará también una buena opción. Eso sí, cuando se trata de elegir una buena empanada de atún, deberemos elegir opciones que no sólo parezcan sabrosas, sino que también utilicen ingredientes frescos y de buena calidad. Y en este caso, Mercadona, con su empanada de atún, cumple con estos criterios, convirtiéndose en una opción confiable y deliciosa para cualquier ocasión.