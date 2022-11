Ha llegado la mejor cerveza al Mercadona: a tiempo para las Navidades

La Navidad está muy cerca por lo que es importante comenzar a pensar no sólo en todo lo que tiene que ver con la decoración navideña y los regalos, sino también con el menú que sirvamos a nuestros invitados entre los que no pueden faltar todo tipo de bebidas, siendo la cerveza una de las esenciales, y entre las muchas que podemos encontrar en los supermercados de referencia destaca una que por fin está disponible. Ha llegado la mejor cerveza al Mercadona y por suerte, a tiempo para las Navidades.

Llega la mejor cerveza a Mercadona

A pesar de que Mercadona tiene muy buenas cervezas propias, pertenecientes a la marca Steinbur, y de la que en un artículo anterior ya os explicado quién está detrás, también cuenta con cervezas que pertenecen a otras marcas y es lo que ocurre precisamente con la que acaba de llegar a sus tiendas para alegría de sus clientes.

Nos estamos refiriendo a la cerveza tostada Mahou, considerada una de las mejores de la marca Mahou gracias a que lleva doble lúpulo (tiene 25 IBUs de amargor, mientras que la cinco estrellas suele llevar 12,5 IBUs. ) y a que tiene mucho cuerpo y gran sabor.

De color ámbar y reflejos anaranjados, la mejor cerveza de Mahou que se conoce también como «Maestra» ya que es el nombre que lleva en su etiqueta, destaca por tener un cuerpo que se percibe como seco, aunque ligeramente cítrico y floral , gracias al lúpulo, y que se va notando mucho más al tragar. Una cerveza que aunque amarga no deja indiferente a nadie por lo que es de las más vendidas no sólo de Mahou, sino también de los supermercados en la que la encontramos disponible tal y como es el caso ahora de Mercadona.

No olvidemos además que se trata de una cerveza galardonada. Ganó la Medalla de Oro a la Mejor Cerveza «German Style Bock» en los premios World Beer Challenge de 2018 y fue condecorada con dos estrellas de los Premio Al Sabor Superior.

Si todavía no la has probado no debes retrasarlo más ya que todos te la pedirán estas Navidades. La puedes comprar en un botellín que tiene 250 ml y el precio es de 0.74 céntimos de euro. Además, Mercadona las vende también en un pack de 6 botellines por 4,44 euros y también la vende en su versión o.o% de alcohol en formato botellín individual (330 ml) por 0,96 euros o en pack de 6 botellines por 5,76 euros.