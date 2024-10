Llega a España el Spoofing: la peor estafa ya está aquí y la alerta ya está activada

El Spoofing es la peor estafa a la que los usuarios se deben enfrentar, está llegando a España a gran velocidad. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en la manera en la que lo debes poner en práctica. Estamos ante una serie de elementos que quizás hasta la fecha no habías ni esperado. Cada vez más estamos ante un mundo en el que las estafas son una realidad.

No podemos evitarlas y todos estamos expuestos, lo único que podemos hacer, es estar alertas con todo lo que hacemos. Empezando por descubrir todos los tipos de estafas que hay y la manera de acabar con ellos. Son tiempos de cambios y de estabilizar un poco estos días en los que nos enfrentamos a una situación inesperada como una estafa. Perder parte de nuestro dinero de una manera significativa es algo que puede pasar, así que deberemos estar pendientes de la manera de actuar de los profesionales que debemos empezar a tener en cuenta. Ante cualquier duda o incidencia hay que consultar con las agentes de la autoridad.

El Spoofing llega a España

España se prepara para recibir una de esas estafas con un nombre extraño que puede dejarnos con más de un problema en la cuenta bancaria. Nuestro bien más preciado está al alcance de todos, si tenemos en cuenta las estafas a las que nos enfrentamos hoy en día. Siendo un detalle que debemos tener en cuenta.

El acceso a las cuentas corrientes cada vez está más y más presente, siendo un elemento con el que debemos empezar a trabajar. No compartir claves de acceso es indispensable, aunque por comodidad, sea así, siempre hay un buen motivo para evitarlo, especialmente si conocemos el riesgo al que nos enfrentamos.

El Spoofing puede llegar a ser un elemento destacado detrás del cual se esconden determinadas siglas contra las que debemos empezar a gestionar. Cada vez más aparecen novedades destacadas que debemos tener en cuenta. Aunque quizás no sepamos lo fácil que es estafarnos.

Los expertos lanzan una seria advertencia sobre esta moda que está llegando para quedarse y que puede ser lo que nos haga tomar determinadas medidas ante un riesgo que puede ser desmesurado. La peor estafa ya está aquí y es esta.

La alerta ya está activada ante la peor estafa posible

La peor estafa posible nos invita a reflexionar sobre las formas de determinados estafadores de robar los datos y de hacer eso que nadie quiere ver reflejado en sus cuentas corrientes. Los expertos hablan alto y claro del llamado Spoofing que debemos tener en cuenta.

Desde el blog del Santander podemos saber un poco más cómo funciona esta estafa: «Spoofing es un término que hace referencia a un conjunto de técnicas de hacking mediante las cuales un ciberdelincuente se hace pasar por una fuente conocida o confiable, falsificando la información necesaria para las comunicaciones, para obtener información privada de los usuarios y llevar a cabo fraudes y estafas a través de Internet. El spoofing puede adoptar muchas formas: direcciones de correo electrónico o identificadores de llamada o SMS falsificados, suplantación de IP, DNS, GPS, de dominio, etc. Al falsificar la información de contacto, el atacante puede interactuar con sus víctimas de forma que estas no sospechen nada, ya que se trata de un ataque muy específico y sofisticado en el que no se usan direcciones de correo claramente fraudulentas o números de teléfono sospechosos, sino que nos costará distinguirlo del original».

Siguiendo con la misma explicación: «Los atacantes utilizan el spoofing para manipular los servicios y mensajes de correo electrónico, o los protocolos que ejecutan Internet (p. ej. IP, DNS) para engañar a sus víctimas y cometer ciberataques que les permitan conseguir sus objetivos (información, dinero, denegación de servicio, etc.). Las técnicas de spoofing varían según el tipo de ataque: en la suplantación de correo electrónico, el atacante envía un email malicioso con la dirección de correo electrónico falsificada, haciéndose pasar generalmente por un contacto confiable; sin embargo, en un ataque MitM (Man in the Middle) puede crear un punto de acceso Wi-Fi para interceptar las comunicaciones de los usuarios de la red y recopilar información sensible. Es bastante común que los atacantes falsifiquen múltiples puntos de contacto, como una dirección de correo electrónico y un sitio web, para iniciar la comunicación y llevar a cabo el ataque. Por ejemplo, los ciberdelincuentes pueden falsificar una dirección de correo electrónico para atraer a una víctima potencial y luego utilizar un sitio web falso para obtener las credenciales de inicio de sesión del usuario u otra información. Familiarizarse con los diferentes tipos de ataques de spoofing es fundamental para comprender cómo funciona la suplantación de identidad».