Listo para comer: Mercadona te trasladará a Italia con el plato que todo el mundo debería probar

¿Te apetece disfrutar de un plato típico italiano sin salir de casa? ¿Quieres sorprender a tu familia o amigos con una receta sencilla y deliciosa? Entonces no puedes perderte del plato listo para comer que está arrasando en Mercadona. Un plato que te trasladará a Italia con el plato y que se agota por momentos, de modo que no tardes en ir a por él.

Mercadona te lleva a Italia con su plato de pasta más deseado

De entre las distintas opciones de platos preparados que se venden en Mercadona hay una que se impone gracias a la exquisitez de su sabor, perfecto para una comida o una cena en la que no tengas tiempo o ganas de cocinar.

Se trata de los Spaghetti carbonara Hacendado que encontrarás en Mercadona. Este es un plato preparado que contiene pasta y salsa carbonara, listo para calentar y comer en solo dos minutos, de modo que será com viajar a Italia, pero sin salir de casa o de la oficina y sin esfuerzo ninguno.

El Spaghetti carbonara Hacendado es un plato elaborado por la empresa Platos Tradicionales S.A., que se dedica a la fabricación de platos preparados de alta calidad y con ingredientes naturales. Este producto se presenta en una bandeja de 280 gramos, que tiene un precio de 2,20 euros, lo que supone un coste de 7,858 euros por kilo. La bandeja contiene un 58% de salsa carbonara y un 42% de pasta, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre ambos componentes.

La salsa carbonara es una de las más populares y sabrosas de la gastronomía italiana. Se trata de una salsa cremosa que se elabora con queso, huevo, nata y panceta. Su origen es incierto, pero se cree que se creó en Roma a mediados del siglo XX, inspirada en la comida de los carboneros, que eran los trabajadores que producían carbón vegetal. La salsa carbonara como en este caso, se suele acompañar de pasta, especialmente de espaguetis, que son unos fideos largos y finos hechos con harina de trigo y agua.

Para disfrutar del Spaghetti carbonara Hacendado, solo tienes que seguir unos sencillos pasos. Primero, retira o perfora el film que cubre la bandeja. Luego, introduce la bandeja en el microondas y caliéntala durante dos minutos a máxima potencia. Finalmente, remueve bien la pasta y la salsa para que se mezclen y disfruta de tu plato. Así de fácil y rápido. Si quieres, puedes añadir un poco de queso rallado o perejil picado para darle un toque extra de sabor.

Pero la rapidez y simplicidad de la preparación no significa que se hayan sacrificado los sabores. Al contrario, la textura al dente de la pasta, bañada en la cremosa salsa carbonara, te hará preguntarte si realmente no has sido teletransportado a una cocina italiana tradicional.

El Spaghetti carbonara Hacendado es un plato ideal para cualquier ocasión, ya sea para una comida rápida, un almuerzo familiar o una cena romántica. Con este producto, podrás degustar un plato auténtico y exquisito, que te trasladará a Italia con cada bocado. No lo dudes más y prueba el Spaghetti carbonara Hacendado de Mercadona, el plato que todo el mundo debería probar.

No hay excusas para no probar esta maravilla italiana. Ya sea que estés ocupado, no tengas habilidades culinarias o simplemente quieras darte un capricho, los Spaghetti Carbonara de Hacendado son la respuesta. Mercadona ha logrado llevar la autenticidad italiana a tu mesa de una manera tan simple que te hará preguntar por qué no lo has probado antes. ¿A qué estás esperando entonces? ¡Corre a tu Mercadona más cercano o entra en su tienda online y déjate llevar por el sabor de Italia!.