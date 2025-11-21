La lista de los españoles que van a ganar 2.559 euros por la cara: Hacienda lo confirma

Hacienda confirma los españoles que van a ganar 2.559 euros de forma inmediata en la próxima declaración de la Renta. Pasar por este trámite nunca ha sido tan sencillo y más cuando descubrimos que podremos conectar de una vez por todas con una serie de elementos que serán esenciales. Estaremos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta lista de españoles puede ser clave en estos días.

Tal y como explican los expertos de Asesoria Morlan: «El sistema fiscal español contempla un «mínimo personal y familiar», que constituye una parte de los ingresos exenta de tributación. Este mínimo aumenta cuando existen circunstancias familiares que incrementan las necesidades económicas, como tener a un ascendiente a cargo. Tienen esta consideración de «descendientes» a efectos de la aplicación de este mínimo, los hijos, nietos, bisnietos, etc., que descienden del contribuyente y que están unidos a este por vínculo de parentesco en línea recta por consanguinidad o por adopción, sin que se entiendan incluidas las personas unidas al contribuyente por vínculo de parentesco en línea colateral (sobrinos) o por afinidad (hijastros). Se asimilan a los descendientes, a estos efectos, las personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable o, fuera de los casos anteriores, a quienes tengan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia. Tutela. Téngase en cuenta que, a partir del 3 de septiembre de 2021, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la tutela queda reducida a los menores de edad no sometidos a patria potestad o no emancipados en situación de desamparo, suprimiéndose para mayores de edad, para los que se establece la curatela y otras medidas de apoyo a su capacidad jurídica. De acuerdo con lo anterior las referencias contenidas en la Ley del IRPF a la tutela, para el caso de las personas mayores de edad con discapacidad, se entienden referidas en la actualidad tanto a los tutores designados por resoluciones judiciales anteriores a la Ley 8/2021 (mientras no se hubiera dictado una nueva resolución judicial que las sustituyera por nuevas medidas adaptadas a la Ley 8/2021), como a los curadores con funciones representativas designados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021 (tanto en resoluciones judiciales relativas a casos de nuevas situaciones de discapacidad, como en resoluciones judiciales dictadas en sustitución de otras resoluciones anteriores a dicha Ley 8/2021)».

Los requisitos que deben cumplir estas personas a cargo que nos descubrirán un dinero extra a final de esta etapa son, siguiendo los mismos expertos: