Lidl tiene el kit perfecto para los que no quieren cocinar: es comodísimo y no ensuciarás la cocina

¿Te gusta comer bien pero no tienes tiempo ni ganas de cocinar? ¿Estás cansado de usar mil cacharros y dejar la cocina hecha un desastre? ¿Quieres ahorrar dinero y espacio sin renunciar a la calidad y la variedad? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, estás de suerte. Lidl tiene el kit perfecto para ti: tres productos que te harán la vida más fácil y que podrás encontrar en sus supermercados a un precio increíble.

Se trata de una batidora de brazo con accesorios, una cazuela de aluminio con revestimiento de cerámica y una parrilla de aluminio forjado. Con estos tres utensilios podrás preparar desde sopas y cremas hasta guisos y asados, pasando por batidos, salsas, tortillas y mucho más. Y lo mejor de todo es que son muy fáciles de usar, de limpiar y de guardar. ¿Quieres saber más sobre ellos? Te lo contamos todo a continuación.

Batidora de brazo con accesorios

La batidora de brazo es un imprescindible en cualquier cocina, ya que te permite batir, triturar, mezclar y emulsionar todo tipo de alimentos con un solo gesto. La de Lidl tiene una potencia de 600 W y un botón turbo para batir con la función de impulsos, lo que te garantiza unos resultados óptimos en poco tiempo. Además, cuenta con un mango ergonómico, una velocidad de regulación continua y un pie batidor de diseño especial para reducir las salpicaduras.

Pero eso no es todo. La batidora de Lidl viene con varios accesorios que multiplican sus posibilidades: una cuchilla de dos hojas, una varilla batidora de acero inoxidable, un vaso medidor con tapa y escala y cinco recetas. Con estos complementos podrás hacer desde purés y mayonesas hasta nata montada y mermeladas, y guardarlos o servirlos cómodamente. Y lo mejor de todo es que los accesorios se cambian rápida y fácilmente, y se pueden lavar en el lavavajillas.

La batidora de brazo con accesorios de Lidl está disponible en dos colores: champagne y negro. Su precio es de solo 22,99 euros, así que ¿a qué esperas para hacerte con ella?.

Cazuela de aluminio con revestimiento de cerámica

La cazuela es otro de los básicos de la cocina, ya que te permite cocinar de forma sana y sabrosa todo tipo de platos: arroces, pastas, legumbres, carnes, pescados, verduras, etc. La de Lidl es de aluminio forjado, un material que garantiza una distribución uniforme y rápida del calor, favoreciendo un consumo energético eficiente. Además, tiene un revestimiento de cerámica ILAG Ultimate HL Granistone con acabado de imitación de granito, que le da un aspecto elegante y resistente.

La cazuela de Lidl tiene un diámetro de 28 cm, lo que la hace ideal para cocinar para varias personas. También tiene una tapa de cristal con salida de vapor, que te permite controlar el punto de cocción sin levantarla. Y para que no te quemes, tiene unas asas y un pomo de diseño ergonómico y aislante del calor. Por si fuera poco, la cazuela es compatible con todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción.

La cazuela de aluminio con revestimiento de cerámica de Lidl está disponible en tres colores: azul, negro y rosa. Su precio es casualmente el mismo que tiene la batidora: 22,99 euros.

Parrilla de aluminio forjado

La parrilla es el complemento perfecto para la cazuela, ya que te permite asar y dorar todo tipo de alimentos sin necesidad de aceite ni mantequilla, conservando todo su sabor y jugosidad. La de Lidl es de aluminio forjado, lo que le confiere una gran durabilidad y ligereza. Además, tiene un revestimiento antiadherente ILAG Premium, un sistema versátil de tres capas con una capa superior muy resistente al desgaste y a los arañazos.

La parrilla de Lidl tiene un tamaño de 28 x 4,3 x 46 cm, lo que la hace apta para cocinar desde filetes y hamburguesas hasta verduras y quesos. También tiene un fondo de inducción que se adapta a todo tipo de cocinas, y un doble caño para facilitar el vaciado de los jugos. Y para que no te quemes, tiene un mango con acabado negro suave al tacto. Además, la parrilla es libre de PFOA, una sustancia tóxica que se puede liberar al calentar algunos materiales.

La parrilla de aluminio forjado de Lidl es un producto estrella, ya que cuenta con el aval del chef Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de MasterChef España. Su precio es de solo 19,99 euros, lo que supone un descuento de 10 euros sobre su precio original de 29,99 euros.

El kit perfecto para los que no quieren cocinar

Como ves, estos tres productos de Lidl son el kit perfecto para los que no quieren cocinar, ya que te permiten preparar todo tipo de recetas de forma rápida, fácil y limpia. Con ellos podrás disfrutar de una alimentación variada y equilibrada, sin renunciar al sabor ni a la calidad. Y lo mejor de todo es que los puedes conseguir por un precio muy económico: los tres productos suman 65,97 euros, lo que supone un ahorro de más del 30% respecto a otros productos similares de otras marcas.

No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad de hacerte con el kit perfecto de Lidl para los que no quieren cocinar. Podrás encontrarlo en sus supermercados hasta fin de existencias, así que date prisa y no te quedes sin él. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¡Buen provecho!.