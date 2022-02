Evitar que la ropa se ensucie es, a veces, inevitable, especialmente cuando estamos en la cocina. El ajetreo de las cucharas, las salsas o las especias hacen que, al final, nuestra ropa acabe manchada. Es por eso por lo que, además de tener todos los accesorios de cocina necesarios, también es recomendable tener uno de los textiles más útiles que podemos usar en la cocina y que ahora podrás encontrar en Lidl a un precio de escándalo.

¿Quieres saber cuál es ese producto que no puede faltar en tu cocina jamás y que te ayudará a mantener tu ropa lo más limpia posible? Pues no te lo pierdas a continuación y es que Lidl siempre está pensando en lo mejor para nosotros.

El delantal de Lidl que no podrá faltar en tu cocina

Se trata de un delantal que te permitirá tener siempre tu ropa limpia. No importa si estás cocinando en pijama una receta de las de toda la vida o si estás preparándote una ensalada rápida para salir pitando de casa. Con este delantal evitarás todas esas pequeñas manchas que aparecen en tu ropa después de cocinar y sin que te hayas dado cuenta previamente.

El delantal de Lidl, además, está fabricado en algodón 100% con un cultivo de algodón sostenible en África. Por ello, se recomienda no lavar en seco, no usar blanqueador y secar a baja temperatura. También se recomienda el lavado a máquina a una temperatura máxima de 60ºC para mantenerlo en perfecto estado.

Pero lo mejor de todo es que, en esta ocasión, Lidl ha decidido sacar tres estampados diferentes para que podamos escoger el que más nos guste y no tengamos que conformarnos con un sólo modelo. Encontraremos un modelo de rayas, un modelo de cuadros y otro modelo estampado en color verde, rojo y blanco.

El delantal tiene una cinta regulable para el cuello, cintas para anudar y un bolsillo superpuesto para que puedas guardar el móvil o cualquier otro accesorio y no tenerlo siempre en la mano. ¡Te encantará este delantal de Lidl! Es más, te gustará tanto que es muy probable que acabes comprando todos los modelos, especialmente si eres un cocinillas, y no sólo para ti, también para tus seres queridos y tus amigos. ¿Quién no necesita un delantal en su hogar?

El precio de este producto textil de Lidl es, además, bastante bueno ya que podrás comprarlo por tan sólo 3,99 euros, ¿qué más podemos pedir? Eso sí, este precio es porque ahora mismo lo encontramos con un 20% de descuento. Su precio habitual es de 4,99 euros, que tampoco está nada mal si tenemos en cuenta lo útil que nos puede resultar y la de veces que nos salvará la vida al evitar que nos manchemos.

Así que no te lo pienses más y hazte con uno de los modelos de delantal de Lidl, que por el precio que tienen es muy probable que se agoten rápidamente tanto en tienda física como en web. ¡No esperes más para hacerte con esta ganga!