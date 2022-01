El youtuber Ibai Llanos es uno de los streamers más famosos del momento. No solamente en España si no que ya en muchos países del mundo es realmente conocido. Sus entrevistas a jugadores de fútbol o a actores acaparan un gran protagonismo. Pero no solo eso, sino también llama la atención su humor su forma de jugar a videojuegos y la cercanía que tiene con algunos personajes famosos.

Ahora puedes comprar los accesorios que él usa en esta promoción tan especial que te permite copiarle y poder tener un total estudio en casa. Los tienes al mejor precio en Internet y a sólo un clic.

Silla Gamer de Ibai Llanos

La Silla Gamer de Ibai Llanos te propone una experiencia completamente distinta a la hora de estar frente a tu ordenador, aprovechando el cuero sintético Secretlab PRIME 2.0 de máximo confort.

Con su ergonomía mejorada, las capas internas de esta silla gaming son aún más gruesas, utilizando espuma de secado en frío para una gran amortiguación y puntos de apoyo en las zonas claves.

Si le sumamos su respaldo reclinable de longitud completa para ver películas o dormir un poco, y una base de aluminio de extrema resistencia, tienes una silla para videojuegos que te durará años.

Creado especialmente para los profesionales como él, el teclado de Ibai Llanos es un producto diseñado para los eSports de alto rendimiento, lo que se observa en varios de sus detalles. Por ejemplo, dispone de interruptores profesionales GX Blue con clicks perceptibles, dándote seguridad en cada pulsación, y la máxima velocidad a la hora de actuar antes que tus rivales.

Con un formato ligero y compacto, que te permitirá llevarlo a todas partes, su base antideslizante impide que se mueva durante las partidas, y su ajuste de ángulo lo coloca en la posición perfecta.

Un audio de última generación puede ser fundamental a la hora de decidir durante tus videojuegos. Con los auriculares gaming de Ibai Llanos no vas a perderte nada de lo que pase en el escenario.

Los auriculares profesionales con micrófono extraíble y software Blue VO!CE para comunicaciones claras, vienen con un sonido envolvente 7.1 y transductores PRO-G de 50 mm.

Además, están fabricados en materiales como el acero y el aluminio, y recubiertos para más confort con otros accesorios como espuma viscoelástica y piel sintética con su correspondiente tejido aterciopelado. ¡Ya lo puedes comprar!

El ratón inalámbrico de Ibai Llanos ha sido desarrollado por la gente de Logitech, tras muchos años de colaboración con profesionales de los eSports, dando como resultado este artículo único.

Sólo así se comprende cómo se ha conseguido la forma, el peso y la sensación en mano perfectos cuando de transmisiones en vivo y videojuegos se trata, algo clave en esta incipiente industria. ¡Es fácil incorporarlo a tu Set!

La inclusión de la tecnología LIGHTSPEED inalámbrica y el sensor HERO 25K marcan la diferencia respecto al resto de los ratones, con hasta 400 IPS sin perder el control de la pantalla.

Si quieres lograr el nivel de transmisiones de gente como Ibai, un primer paso es estar a la altura respecto de los productos que usan. Como este micrófono dinámico para retransmisiones.

Facilita una amplia respuesta en frecuencia, controlando la supresión de los graves de modo suave, realizando la presencia de frecuencias medias, y aislando la voz de los golpes internos. Ideal para apps de captación cercana, puedes servirte de él para emisiones de radio o, por qué no, si vas a locutar para televisión o grabar discos. Un micrófono extremadamente versátil.

