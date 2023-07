Leroy Merlin cambia el concepto de mosquitera: locura con su última novedad. La temporada estival trae consigo muchas cosas maravillosas: días soleados, tardes en la playa y reuniones al aire libre con amigos y familiares. Sin embargo, también atrae a molestos e incómodos insectos que pueden arruinar nuestros momentos más preciados. Enfrentarse a mosquitos, moscas y otros bichos voladores en el interior de nuestro hogar puede ser un fastidio, pero gracias a la última novedad de Leroy Merlin, toda esa problemática va a cambiar.

Leroy Merlin triunfa con su nueva mosquitera

Leroy Merlin, una de las empresas líderes en el mercado de artículos para el hogar y jardinería, siempre ha estado a la vanguardia de la innovación. Y esta vez no es la excepción, pues han revolucionado el concepto tradicional de las mosquiteras con su última creación: la Mosquitera fija para ventana gris con cinta autoadherente de 150x180cm.

Esta nueva mosquitera es mucho más que una simple herramienta para mantener los insectos fuera de casa. Es una solución práctica y eficaz para disfrutar del aire fresco y la brisa sin preocupaciones, al tiempo que se preserva la estética de nuestras ventanas. Su diseño inteligente, que combina funcionalidad y estilo, ha captado la atención de los clientes desde su lanzamiento.

Una de las características más destacables de esta mosquitera es su tamaño generoso de 150x180cm, lo que la hace ideal para la mayoría de las ventanas convencionales. Su formato fijo garantiza una instalación sencilla y segura, sin necesidad de perforar marcos ni de hacer complicados ajustes ya que para fijarla solo tienes que instalar el velcro adhesivo y pegar la malla de la mosquitera. Además, el kit en el que se vende incluye un cúter para cortarla a la medida que mejor se ajuste y una toallita alcohólica en caso de tener que despegar y volver a pegar el velcro.

La mosquitera está fabricada con materiales de alta calidad, asegurando su durabilidad y resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias del clima. Su estructura es ligera pero robusta, lo que la hace ideal para soportar los embates del uso diario y las condiciones cambiantes. Su malla de poliéster gris es lo suficientemente fina para mantener alejados incluso a los insectos más pequeños, permitiéndonos disfrutar de un ambiente limpio y libre de molestias.

Otra ventaja de esta mosquitera es su mantenimiento mínimo. Para limpiarla, solo necesitamos un paño húmedo y un poco de detergente suave, lo que facilita su conservación en perfectas condiciones durante toda la temporada o si lo prefieres puedes lavarla también en la lavadora (a 30 grados). Además, gracias a su diseño discreto y elegante, no altera la estética de nuestras ventanas y, de hecho, puede mejorarla al proporcionar una apariencia pulcra y ordenada.

¿A qué esperas? Tienes la posibilidad de hacerte con la mosquitera que ha cambiado el concepto de este tipo de artículo y además, ahora a un precio de tan solo 7,99 euros. Disponible en tiendas físicas y tienda online de Leroy Merlin así que corre a por ella antes de que se agote.