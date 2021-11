Cuando llega esta época del año tenemos que adaptar nuestro hogar para que el frío no nos invada y llevemos las bajas temperaturas de la mejor manera posible, y por suerte hay unas cuantas formas de lograrlo. Hoy te mostramos el producto estrella de Leroy Merlin que va a triunfar en todos los hogares durante el invierno y que sin duda querrás llevarte a casa.

Las bajas temperaturas se pueden combatir de diferentes maneras, por ejemplo con mantas, persianas, alfombras, estufas, radiadores, calefactores y más. Elegir el más adecuado según tus necesidades puede solucionarte el invierno y hacer que le saques el máximo partido.

El radiador toallero de Leroy Merlin que querrás tener en casa

Esta maravilla de producto es un radiador toallero de agua ROINTE que cuenta con 450 W de potencia y que es perfecto tanto para calentar el cuarto de baño como para secar las toallas después de la ducha. La cadena francesa lo tiene rebajado en un 17% actualmente, por lo que su precio final es de tan sólo 49€, lo que supone un ahorro de 10€.

Este radiador toallero de Leroy Merlin están fabricado en acero y tiene un acabado en color blanco muy bonito, con un diseño de tubos que le dan una forma redonda muy estética, por lo que además de funcional es muy decorativo. Cuenta con un diámetro de conexión de 12,7 mm y sus medidas son 50x112x3 cm.

Una de sus grandes ventajas, además de las ya mencionadas anteriormente, es que se pueden calentar las toallas mientras te duchas, por lo que al secarte no tendrás ninguna sensación de frío. Lo ideal es colocarlo en un baño que no sea mayor de 5 m2 para que pueda abarcarlo todo y generar el calor necesario para que no se sienta frío en su interior. Cuenta con una garantía de dos años.

Si sueles helarte de frío cuando entras en la ducha o cuando vas al baño cada mañana, o durante la noche, sin duda este radiador toallero de Leroy Merlin es una excelente opción para tener el cuarto de baño caliente y que el ambiente sea más cálido y acogedor. En cuanto lo utilices por primera vez, todos en casa caerán rendidos a sus características.