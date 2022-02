El cuarto de baño es una de las estancias más importantes de la casa, ya que en él realizamos las tareas de higiene de cada día, sin duda imprescindibles, aunque muchas personas no le dan realmente a este lugar el protagonismo que merece. Hoy te mostramos un producto de Kave Home que será perfecto para convertir tu baño en un spa y que es bonito, práctico y con mucho estilazo… ¡no te quedes sin el tuyo!.

Kave Home es una firma pionera en la venta online de mobiliario, sector en el que empezó en el año 2013, cuando todavía las compras a través de Internet se limitaban a determinados sectores y no tenían tanta relevancia como actualmente. Aunque la firma es española, el e-commerce lo comenzaron en Francia para no arriesgarse a perder a su clientela de tiendas físicas por vender directamente al cliente final.

El toallero de Kave Home que te enamorará

Se trata del Toallero de pared Kuveni, un precioso toallero con tal estilazo que parecerá que estás en un spa de lujo. Es un toallero de madera maciza de teca, un material de gran calidad que es además muy resistente ya que tolera muy bien la humedad, siempre presente en el cuarto de baño. Su precio es de 69,99€.

Las medidas de este precioso toallero de Kave Home son 40 cm de ancho, 20 cm de fondo y 63 cm de alto, con un peso de 2 kg. Cada pieza es única ya que las vetas y tonalidades también lo son, convirtiendo así cada toallero es una unidad exclusiva que nadie podrá tener exactamente igual. Como importante detalle, la madera utilizada para fabricar estos toalleros proviene de bosques sostenibles y tala responsable.

Con este toallero podrás relajarte como si estuvieras en un spa de diseño oriental que te cautiva con cada elemento que ves y que le proporcionará a tu baño un estilazo increíble. El acabado es base de agua transparente y lacado, y el fabricante garantiza que el 100% de los materiales utilizados para la fabricación de este toallero son naturales.

En cuanto a las recomendaciones para su cuidado, no debe colocarse cerca de fuentes directas de calor (como calefactores o radiadores), tampoco donde le pueda dar directamente la luz del sol. Es muy importante no utilizar en esta madera productos abrasivos como pueden ser lejías, blanqueadores, acetonas, disolventes, etc., y ten en cuenta que los elementos afilados pueden rayar la superficie.

Para su limpieza, lo mejor es pasarle un paño humedecido en agua con jabón suave, y secar rápidamente con un paño seco. Puedes también limpiarle el polvo con un plumero.

Si estás buscando un complemento ideal para darle un toque de estilo a tu cuarto de baño al tiempo que ganas en funcionalidad, sin duda con este bonito toallero de Kave Home lo conseguirás.