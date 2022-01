Los ambientes chill out han ganado mucha popularidad en los últimos años, y es que sin duda resulta muy atractivo poder disfrutar de un espacio tranquilo en el que relajarse tranquilamente, ya sea en casa o en un bar, restaurante, etc. Hoy te mostramos un cojín de suelo de Kave Home que es perfecto para crear un ambiente chill out en cualquier rincón de la casa… ¡quedará espectacular!.

Kave Home es una empresa española que nació en los años 80 y estaba especializada en colchones. Con el paso del tiempo fue ampliando su catálogo y desde el año 2013 se centra exclusivamente en el e-commerce y en todo tipo de artículos de decoración y para el hogar. Actualmente cuenta con tiendas en seis países.

El cojín chill out de Kave Home que querrás en tu hogar

Se trata del cojín de suelo y palet Adelma, que es de yute y algodón negro y natural y tiene unas medidas de 60×120 cm. Es un cojín ideal tanto para poner directamente en el suelo como sobre un palet y convertirlo así en un sofá. Actualmente tiene un descuento increíble que deja su precio final en 65,45€ cuando su precio original era de 119€… ¡todo un chollo!.

Este cojín chill out de Kave Home es exclusivo ya que está elaborado con materiales naturales, por lo que no hay dos que sean exactamente iguales. Sus tonos y texturas son también únicos e irrepetibles, además de que el cojín en sí es muy atractivo visualmente y le dará un toque encantador y lleno de estilo a cualquier rincón.

Gracias a los materiales empleados en su fabricación es un cojín sostenible, 100% natural y biodegradable. Tiene una cubierta de algodón en forma de rejilla, además de un asa para que puedas transportarlo cómodamente siempre que sea necesario. Sin duda es un cojín que marca tendencia y que encajará a la perfección en tu hogar para darle ese toque chill out que buscas.

El cojín chill out de Kave Home está indicado para espacios interiores pero no se recomienda para espacios exteriores, ya que factores como la lluvia o los fuertes rayos del sol podrían dañarlo. En cuanto a sus cuidados, debe limpiarse únicamente en seco, por lo que no debes lavarlo ni utilizar lejía en él, ni tampoco plancharlo ni lavarlo a máquina.

Si estás buscando un elemento que se convierta en el gran protagonista de tu ambiente chill out en casa, sin duda con este cojín de suelo lograrás tu objetivo.