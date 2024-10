El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha rechazado la personación como perjudicado en la causa del magnate mexicano Antonio del Valle -accionista y consejero de la entidad cuando fue resuelta-, tal y como adelantó OKDIARIO. Es más, abre la puerta a que se le pueda considerar responsable civil de los hechos. Asimismo, ha acordado trasladar a las partes las pólizas de seguro de PwC sin ocultar datos, en contra de lo que solicitaba la auditora de la entidad.

En un auto, el magistrado rechaza la petición de Del Valle y su grupo de inversores para personarse como actores civiles (perjudicados) a pesar de que se acordó el sobreseimiento provisional respecto a su posible responsabilidad como parte del consejo de administración del Banco Popular cuando se votó la ampliación de capital de 2016 por la que Calama pide juzgar a la cúpula de la entidad por estafa a inversores y falsedad contable.

Es más, abre la puerta a que Del Valle pueda ser considerado responsable civil y que, en vez de ser indemnizado, tenga que ser él el que pague parte del perjuicio causado a los inversores. Para Calama, pese al archivo «nada obsta a que en este proceso penal puedan ejercitarse acciones civiles contra Del Valle, puesto que un sobreseimiento, incluso libre, no cercena la posibilidad de ejercitar la acción civil contra esa persona que ha tenido la condición de investigado en una causa en la que existen otras personas frente a las que se sigue un procedimiento penal».

Para justificar esta decisión, el juez se ampara en la doctrina del Tribunal Supremo que establece que, después de un sobreseimiento libre, no es incompatible que esa persona, convertida en un tercero no responsable del delito, sí pueda ser responsable civil.

Del Valle participó en el consejo del Banco Popular que votó la ampliación de capital que «constituye uno de los elementos esenciales del procedimiento2 y que él representaba al grupo de inversores mexicanos que controlaba aproximadamente el 4,5% del capital social de la entidad.

Por todo ello, el auto considera «inadmisible la mutación procesal solicitada por Del Valle puesto que su legitimación pasiva subsiste y no puede dar lugar a una súbita legitimación activa, encarnada en el ejercicio de la acción civil. Esa pretendida transfiguración procesal no puede ser atendida por este Instructor. No se puede ser una cosa y la contraria”, concluye Calama.

Revés para PwC

En otro auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro de la Audiencia Nacional acuerda, a petición de algunas acusaciones, poner a disposición de las partes las pólizas de responsabilidad civil que aportó al juzgado PwC «sin ningún tipo de censura o tachadura que impidan su lectura», en contra de lo que había solicitado la auditora.

El juez señala que los datos reflejados en las pólizas de seguro no pueden merecer la calificación de secreto empresarial como argumentaba PwC. El magistrado se posiciona en línea con el informe de la Fiscalía que indica que «son documentos que están llamados a ser conocidos por los perjudicados como medio para ejercer las acciones que la ley les otorga».

Cabe recordar que Calama advirtió a PwC de la posibilidad de un registro de su sede por no haber presentado correctamente las pólizas de seguros con las que cubrir su responsabilidad civil en caso de ser condenada, ya que no coincidía el texto original en inglés con la traducción al español. Finalmente, la firma presentó la documentación requerida y se libró in extremis de la entrada de la Guardia Civil en su edificio del Paseo de la Castellana de Madrid.