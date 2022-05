¿Quieres disfrutar de verano como nunca? El juego estrella para el buen tiempo está en Decathlon a un precio increíble y es el entretenimiento perfecto para disfrutar con los tuyos ahora que llega el calor. ¡Te contamos todos los detalles para que puedas conseguirlo a un precio de escándalo!

El accesorio de juego de Decathlon para disfrutar de tu terraza

Nada como un poco de deporte para pasar una divertida tarde de verano disfrutando al aire libre y con la rebaja de Decathlon, ahora tendréis el juego perfecto para hacerlo. Podréis planear campeonatos, hacer alguna que otra partida antes de cenar o pulir vuestra técnica en equipo.

Se trata de la mesa de Ping Pong PPT 530 Medium, una mesa mediana ideal para jugar acompañar tus partidos de ping-pong en exterior. Se desplaza con facilidad y podrás instalarla incluso si no cuentas con mucho espacio de más en la terraza. Quedará perfecta en un pequeño jardín, en interior o en algún rincón al lado de la piscina, eso ya dependerá de tu espacio, pero sea donde sea, seguro que la utilizáis sin parar.

Esta mesa es sólida, estable y cuenta con frenos para que no vaya moviendo a mitad de un partido. Será la compañera ideal de juego y seguro que os anima a pasar un tiempo al aire libre disfrutando todos juntos. Lo mejor es que ahora la puedes conseguir en Decathlon por 294,99 euros, un ofertón teniendo en cuenta los precios del mercado.

Es un accesorio de juego para Decathlon que te durará durante años y su material de alta calidad está pensado para que puedas conservarlo al aire libre sin que se eche a perder. Además, cuenta con un sistema de cierre y apertura de lo más funcional para que puedas guardarla cuando no la uses, así no perderás ni un metro de jardín.

¿Por qué esta mesa de ping-pong es una buena compra?

Si estás pensado invertir en esta mesa de ping-pong de Decathlon, pero no sabes si es una buena opción, estas características seguro que te acaban de convencer:

El tablero y la estructura son resistentes a la intemperie y a los rayos UV, pero además, incorpora una funda para que puedas taparla y asegurar que se mantiene como nueva durante años. ¡Tendréis diversión para rato!

pero además, para que puedas taparla y asegurar que se mantiene como nueva durante años. ¡Tendréis diversión para rato! Cuenta con una gran estabilidad gracias a las patas ajustables , así podrás adaptar la mesa al terreno de tu terraza y jugar con las condiciones óptimas para ganar. ¡Todo dependerá de tu habilidad!

, así podrás adaptar la mesa al terreno de tu terraza y jugar con las condiciones óptimas para ganar. ¡Todo dependerá de tu habilidad! Tiene una gran calidad de rebote gracias al tablero de melamina de 5mm de grosor. Además, incorpora un cerco de acero galvanizado para conseguir un acabado de calidad donde jugar.

gracias al tablero de melamina de 5mm de grosor. Además, incorpora un cerco de acero galvanizado para conseguir un acabado de calidad donde jugar. Sus ruedas hacen que sea muy fácil de desplazar, así si queréis moverla para jugar con más espacio, no tendréis que sudar de más antes del partido.

Como ves, viene equipada con todos los básicos para que consigas un accesorio de juego que no pararás de usar. Aprovecha la oportunidad, llévatelo a un precio de escándalo y estrena la temporada de terraza por todo lo alto. Las risas están aseguradas y seguro que toda la familia disfruta como nunca.