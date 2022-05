Decathlon es la tienda por excelencia en la que podemos encontrar todo tipo de artículos para practicar los deportes más variados, pero si buscas puedes encontrar productos que son realmente sorprendentes. Es el caso de una de sus más recientes novedades que ya se ha convertido en una de las más vendidas esta semana, de modo que no tardes en ir a por ella si tienes jardín o terraza porque estamos seguros que vas a querer tenerla. Atención porque te presentamos a continuación, el inventazo de Decathlon que todas las terrazas pequeñas deberían tener.

El «inventazo» Decathlon para terrazas

Si estás preparando tu terraza para esta nueva temporada de verano, seguro que habrás pensando en renovarla con muebles nuevos y aunque puede que hayas pensado en tiendas como Ikea o Maisons Du Monde, lo cierto es que es Decathlon donde vas a encontrar el mejor de todos, que además es perfecto para una terraza pequeña.

Un «inventazo» de Decathlon que no es otro que la silla colgante Outsunny que destaca por su diseño bastante ajustado con unas medidas de 100 x 106 cm (y de ahí que sea perfecta par terrazas pequeñas), con un estampado floral muy bonito. Un silla que podemos colgar de cualquier viga o soporte que tengas pensado y que alegrará a los niños cuando jueguen en la terraza, o te servirá para que te relajes y disfrutes de una siesta cuando te sientes en ella.

Una silla que sirve también como no, para que la pongas en el jardín. Realizada en madera cuenta con un asiento que es de algodón y poliéster y que tiene unas medidas de 53 cm. Puede que te parezca poca cosa pero lo cierto es que es muy resistente teniendo en cuenta que es capaz de soportar un peso superior a los 100 kilos. Las cuerdas que lleva para colgar son de algodón estilo naútico de 7mm que garantizan poder aguantar el peso señalado y hasta los 105 kilos de peso.

No parece sin embargo que se pueda desmontar para lavar el asiento, pero en caso de que se llene de polvo será fácil aspirarlo o si se ensucia puede limpiarse con una simple solución de agua y jabón, de modo que no tendrás problema en dejarla como nueva cuando sea necesario y cuando llegue el frío y no vayas a usarla, te será fácil descolgarla, doblarla y guardarla fácilmente.

Ya puedes hacerte con la mejor silla colgante de la temporada. La tienes en las tiendas de Decathlon y en su tienda online a un precio además rebajado con un descuento del 30% de modo que te costará ahora 31,99 euros así…¡aprovecha!.