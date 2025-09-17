Un jubilado habla de lo que está pasando con el IMSERSO y los aplausos se escuchan en toda España: «No puede ser»

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales prepara una nueva temporada de viajes del IMSERSO. Miles de españoles recibirán en los próximos días la carta de confirmación de requisitos y en la primera semana de octubre tendrán la opción de elegir destinos para poder viajar a un módico precio. Un jubilado se ha pronunciado sobre los problemas que hay con los famosos viajes del IMSERSO. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Programa de Turismo Social.

Con el fin del verano y la llegada del mes de septiembre se avecina otra temporada del Programa de Turismo Social, los famosos viajes del IMSERSO, que organiza el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Este nuevo curso de viajes para los pensionistas españoles llega con novedades, ya que se ofertarán 7.400 plazas a 50 euros para los beneficiarios de una pensión no contributiva y también se ofrecerá la posibilidad de viajar con las mascotas.

Para este curso 2025-2026 de viajes del IMSERSO, de los que se puede aprovechar cualquier jubilado, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales anunció el pasado mes de julio que se ofertarán 879.213 plazas. El lote 1 será de 440.284 plazas destinadas a la costa peninsular; el lote 2, con 228.142 plazas para la costa insular y 210.787 plazas en el lote 3, que permite realizar una escapada dentro del territorio nacional y viajes de procedencia europea.

Así que en los próximos días los jubilados que cumplan con los requisitos recibirán una carta en la que se confirmará que están en condiciones de viajar y entre el próximo 6 y 8 de octubre se comercializarán todos los viajes. El día 6 podrán reservar los españoles que vivan en las siguientes comunidades autónomas: Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y el País Vasco. El día 8 será el turno de los ciudadanos de: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Las protestas de un jubilado con el IMSERSO

Hacerse con un viaje del IMSERSO en ocasiones es una quimera, y más si el jubilado en cuestión elige los destinos más demandados, como puede ser Andalucía y la costa del Mediterráneo. Por ello se ha hecho viral un vídeo publicado por el Heraldo de Aragón en el primer día de campaña el pasado mes de septiembre de 2024.

@heraldodearagon 🧳👴 Los viajes a precios reducidos para jubilados que ofrece el Imserso son los más buscados. ➡️ Desde las 9.00 de esta mañana se ha abierto el plazo para conseguir destinos a las islas, a costas en la Península o escapadas culturales. ♬ sonido original – Heraldo de Aragón – Noticias

«¿Cómo ha sido su experiencia ahora mismo?», preguntó la periodista a un jubilado que salía de la oficina sin haber podido conseguir el viaje deseado. «Bueno, lo mismo de todos los años. Nosotros vamos al segundo turno, que es el segundo día. Ya no hay nada. Te queda que sí en enero, en no sé dónde, en una playa que pasas más frío que aquí. Esto no puede ser. Lo hacen de una manera que el primer día ya no quedan viajes», dijo un jubilado visiblemente indignado por los viajes de IMSERSO.

«He intentado reservar yo mismo por internet, pero como quería ir con unos amigos. He tenido que venir a la agencia de viajes y ya se habían agotado las reservas», cuenta otro jubilado a la salida de la agencia. «Lo hemos intentado y no había nada. Estamos apuntados y a ver qué pasa, nos han dicho que vayamos pasando por aquí», dice otra persona, que en su día tampoco pudo hacerse con un viaje a la primera. «A primera hora ya habían cubierto toda Andalucía. Hay que esperar a ver si hay alguna baja», cuenta otra en una entrevista viral que en su día levantó la indignación de los usuarios de las redes, que quisieron mandar un aplauso a los jubilados que sufren la desorganización de otra entidad mal gestionada por el Gobierno.