Mercadona pagó un 23,3% de impuestos sobre beneficios en 2023, 341 millones de euros, con un incremento del 43% respecto al ejercicio anterior. Su presidente, Juan Roig, ha asegurado que «casi el 25% de lo que ganamos se lo damos al Estado, por si alguien dice que las empresas en España pagan sólo el 5%», en referencia a los ataques recibidos por parte de algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha defendido la necesidad de que las empresas tengan beneficios para el bien de la sociedad.

La ministra que más ha extendido esta falsedad sobre la tributación empresarial es la vicepresidenta del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que llegó a asegurar que las compañía sólo pagan entre el 3% y el 4% en impuestos, y por eso propone establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades.

En la presentación de los resultados de Mercadona en 2023, Roig ha añadido que «contribuimos en ese porcentaje porque nos toca, es un orgullo pagar los impuestos que nos tocan porque la sociedad tiene que vivir de lo que el sector privado genera».

Esos 520 millones abonados por Mercadona corresponden únicamente a este impuesto. Además, la compañía abonó con cargo al ejercicio pasado 495 millones en concepto de IRPF de sus trabajadores, un 12% más que en 2022; y 487 millones por IVA, con un incremento del 17%. También hay que tener en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social, que ascendieron a 915 millones a cargo de la empresa y otros 180 millones retenidos de las nóminas de sus empleados.

En total, la contribución de Mercadona a las arcas públicas sumando todos los conceptos en España y Portugal -los dos países donde está presente- ascendió a 2.604 millones en 2023.

«El beneficio es bueno»

Roig también ha defendido la necesidad de que las empresas sean rentables y obtengan beneficios, «algo que está tan denostado», de nuevo en referencia a las críticas del Gobierno porque las empresas «ganan mucho dinero». Unas críticas que pretenden justificar subidas de impuestos o la propuesta de hacer indefinidos los tributos extraordinarios a la banca y las energéticas.

«Tener beneficios es una cosa muy buena, y cuantos más, mejor. Pagar bien a los trabajadores, la sociedad, los proveedores y los accionistas exige tener beneficios, y también se necesitan para reinvertir y expandir la empresa. Es un orgullo dirigir una empresa que gana mucho dinero, porque el objetivo es generar riqueza y bienestar», ha asegurado el presidente de Mercadona.

Asimismo, ha secundado la postura de la CEOE al insistir en que «los empresarios somos los que generamos riqueza en este país, seamos autónomos, pymes o grandes empresas. El bienestar del país dependerá del número de empresarios honrados que existan. Cuanto mayor sea el beneficio compartido, mejor para el país».

Ahora bien, advierte de que los beneficios no pueden ser el único objetivo de una compañía: «Los beneficios son como el comer: comer es bueno, es indispensable, pero si tu principal propósito en la vida es comer, no es saludable. Pues tener beneficios es indispensable, pero si tu principal propósito es tener beneficios, entonces no funciona».

Roig no ha querido comentar la situación política en España y Portugal, pero también ha lanzado otro dardo al Ejecutivo de Sánchez: «Los políticos tienen que gestionar bien la sociedad, cada uno lo intenta hacer según sus paradigmas. Si se apoya más a la empresa, estamos más contentos; y si se apoya menos, estamos menos satisfechos». Y ha insistido en que «la riqueza de un país depende de número de empresarios honrados que haya».