Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) es el nuevo hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo para asuntos económicos. El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía es un hombre muy normal que come en el bar de enfrente, toda una novedad en una administración que tiraba de catering sin medida en la época socialista. Dueño de una cabeza bien amueblada, tiene muy claras las recetas que necesita España, empezando por bajar los impuestos y las subvenciones.

Pregunta: ¿Esta forma de gestionar del Gobierno, dando subvenciones y no bajando impuestos, les suena en Andalucía?

Respuesta: Nos suena mucho al vincular toda la subvención a la ayuda y eso cuesta mucho dinero, administrativamente hablando y es lento, muy lento. Mira, contaba el presidente en la sesión de control, que la compañera consejera de Empleo ha resuelto ayudas del año 2008 y estamos en el 2022. Quiero decir, la otra vía es mucho más rápida. Nosotros ese sistema no lo entendemos porque genera distorsiones y genera trabajo innecesario y ese trabajo cuesta dinero al sector privado y al sector público. A veces, va a costar más tramitar la medida que lo que realmente va a ser la ayuda.

Ellos plantean que no pueden bajar impuestos porque son de izquierdas, mentira. Bajar impuestos, no es de izquierda o de derechas. Mire, en Portugal. Portugal está gobernado por la izquierda y bajan impuestos. Esto no es de izquierdas o de derechas. Esto es de buenos o malos gestores, los que quieren actuar rápido y los que no.

P: ¿Se puede bajar el precio de la luz ya mismo?

R: En la factura de la luz, aproximadamente, el 50% es el consumo y el 50% son otras partidas, en las que entran en juego impuestos y otros cargos. Lo que le proponemos al Gobierno es sacar esos cargos extras que lleva la factura y, también, la bajada de los tributos. Bien es cierto que el impuesto de la electricidad ahora está reducido de manera temporal y el IVA, que está reducido al 10%, pero si esto sigue subiendo lo tendremos que bajar al 4%, como han hecho ya otros países.

Estas propuestas son las que ha presentado el presidente Alberto Nuñez Feijóo de carácter temporal hasta que seamos capaces, o sea capaz el Gobierno de controlar la inflación, lo que no podemos es estar callados y mientras tanto, incrementando su recaudación 7.500.000.000 más en apenas dos meses a costa del bolsillo de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos están haciendo un esfuerzo, no les podemos pedir mucho más.

P: ¿Es verdad que usted ordenó apagar las luces de la Consejería para ahorrar?

R: Eso es así, yo cuando llegué aquí, llegué de segundas. No era el consejero titular inicialmente. Y cuando llega uno nuevo llegas muy pronto y te vas muy tarde. Cuando me iba estaba encendido el edificio y cuando volvía por la mañana estaba encendido también. Y pregunté a la persona de seguridad, ¿oye este edificio cuando se apaga? Porque yo vengo pronto, me voy muy tarde y me dijo este edificio no se apaga.P: ¿Es un ahorro apagarlo?R: Es un ahorro. La Junta Andalucía tiene 12.000 edificios. Yo le pregunto si usted conoce a alguien que en su casa haya dejado alguna vez la 10 años durante 24 horas y siete días. Aquí todos los edificios.

Eso es no respetar el dinero público. Eso es tremendamente injusto, porque eso sale de los impuestos que pagan todos y no tienen por qué pagar. La gente tiene que pagar impuestos para recibir servicios en sanidad, en educación, en políticas sociales y en la administración en sí. Pero no es justo que porque lo paguen otros pensemos que da igual, el dinero público es sagrado.

P: ¿Es posible bajar el precio de la gasolina? El Gobierno dice que no porque hay que pedir permiso a Bruselas, ¿es cierto?

R: Claro que es posible. Podemos bajar el IVA y podemos intentar actuar también sobre el impuesto sobre hidrocarburos.

Hay que pedírselo porque estamos en un sistema de la Unión Europea en el que hay una coordinación, hay unas directivas y es necesario establecer un sistema. Pero ya hay países que lo están haciendo, como es el caso de Polonia. En el momento en que tú le bajes el IVA del 21% al 10%, pues ya estás pagando, si hablamos de 2 euros el litro, de 15 o 17 euros menos, con una diferencia que además eso repercutiría directamente en bajar la inflación, porque el coste se habría rebajado y sería más fácil. Usted va a hacer ese trámite y se ha acabado, no tiene que descontarle la rebaja la estación de servicio para que luego la gasolinera presente la solicitud de anticipo ante la Agencia Tributaria.

