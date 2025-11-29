La primera jornada de la huelga de Iryo por parte de los trabajadores de cabina, oficinas y mantenimiento ha llegado a su fin. Sin embargo, sigue en pie el resto de la huelga convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. De momento, según indican fuentes sindicales, «la compañía sigue sin querer subir los sueldos y dice que no hay dinero». Todo ello a pesar de que se ha anunciado que «Adif va a devolver a Iryo lo que se ha cobrado de más por los cánones ferroviarios de 2025».

En concreto, desde los sindicatos se pide una subida salarial que, en el caso de la tripulación de a bordo de los trenes que llevan menos de dos años, pasaría de 20.300 a 22.000 euros. En el caso de más de dos años se pide que la oferta de la empresa no sea de 21.091, sino de 24.000 euros. Asimismo, en la categoría N1 se pide que se pase de los 21.091 más el plus, a 28.000 euros, y que así este plus quede integrado en el sueldo.

No obstante, la compañía no acepta esta proposición y mantiene una oferta base de 21.091 euros en el caso de la tripulación de a bordo que lleve más de dos años y en el caso del grupo N1 es de 21.091 euros más el plus. Ante esta situación, según fuentes conocedoras de la situación: «La empresa alega que no hay dinero para hacer esas subidas, mientras varios trabajadores aseguran que sí que están haciendo subidas por detrás a algunos miembros que forman parte de este colectivo, que asumen algo más de responsabilidad y que son llamados por el nombre de Líderes».

Mientras tanto, hay que tener en cuenta que Iryo va a recibir unos 10,5 millones de euros, ya que Adif va a devolver a Renfe, Iryo y Ouigo lo cobrado de más por los cánones ferroviarios de 2025.

Así, la compensación llegará a Renfe, Iryo y Ouigo y se tratará de un importe de unos 150 millones de euros, de los que a Iryo le correspondería un 7% del total, unos 10,5 millones. De esta forma, las tres compañías podrán reforzar así sus cuentas del ejercicio 2025.

Iryo continúa las negociaciones

De momento, las negociaciones continúan este 2 de diciembre, por lo que no se sabe si finalmente se llegará a un acuerdo y se evitará la huelga convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Aunque, fuentes sindicales consideran que no ven a la compañía «por la labor de querer negociar en este momento».

Sin embargo, a pesar de que la huelga comenzaba este 25 de noviembre, la siguiente reunión con los sindicatos se propuso para el día 2 de diciembre. Una situación que refleja que la empresa no veía posible esta huelga y para evitarla intentó extender las negociaciones.

«El pasado día 18 de noviembre, en la reunión de negociación tras la celebración del SIMA, el comité de huelga le comunicó a la empresa de seguir con la negociación hasta el día 24 de noviembre hasta las 23:59 horas. No obstante, la compañía decidió seguir con la mesa de negociación el día 2 de diciembre. Sin importarle los días de huelga ya convocados», indican fuentes conocedoras de la situación.