El invento de Leroy Merlin con el que podrás tener tu piscina iluminada toda la noche por menos de 20 euros

Leroy Merlin es una de las tiendas más reconocidas cuando se trata de productos para el hogar y el jardín. Su amplia gama de artículos para terrazas y jardines ha conquistado a muchos clientes que buscan calidad y buen precio. Entre sus innovaciones, destacan los productos para la piscina, que no solo mejoran la estética, sino también la funcionalidad. Uno de estos productos es la luz solar flotante para piscina Eg-Bos16Rvbwip RGB, que está revolucionando el mercado por su eficiencia y precio accesible y de la que te vamos a contar todos los detalles a continuación.

Las luces para exteriores y piscina de Leroy Merlin se han convertido en un referente para quienes desean crear ambientes únicos en sus hogares. Con la llegada del verano, tener una piscina bien iluminada no solo añade belleza sino también seguridad. Estas luces no sólo cumplen con esta función, sino que además son fáciles de instalar y utilizar, lo que las convierte en una opción ideal para cualquier hogar. La luz solar flotante Eg-Bos16Rvbwip RGB es un claro ejemplo de cómo se puede combinar diseño y funcionalidad sin necesidad de hacer una gran inversión. Un producto que destaca ademá no sólo por su precio, sino por sus características técnicas. Por menos de 20 euros, se puede disfrutar de una iluminación ambiental que transforma completamente el espacio exterior. Pero te contaremos como además, estas luces no sólo son perfectas para la piscina, sino que también se puede usar en jardines y macetas, gracias a su versatilidad y diseño. A continuación, exploraremos en detalle las características y beneficios de esta increíble lámpara.

Las luces para piscina de Leroy Merlin que están arrasando

La luz solar flotante Eg-Bos16Rvbwip RGB es una lámpara tipo bola que se puede usar tanto en la piscina como en el jardín. Su diseño elegante y moderno la hace ideal para cualquier estilo de decoración. Con un diámetro de 16 cm y un peso neto de solo 0.26 kg, esta lámpara es fácil de manejar e instalar. Incluye una pica que permite clavarla en el suelo de tu jardín o en macetas, lo que amplía sus posibilidades de uso.

Funcionalidad y tecnología

Esta lámpara ofrece varias opciones de iluminación: luz blanca, cambio de color RGB y la posibilidad de seleccionar un color específico. Esta flexibilidad permite crear diferentes ambientes según la ocasión, desde una fiesta vibrante hasta una noche tranquila junto a la piscina. La temperatura de color es de 4000K, lo que proporciona una luz agradable y no demasiado intensa, ideal para mantener una atmósfera acogedora. Aunque no tiene variación en la intensidad de la luz, su diseño permite que sea suficiente para iluminar y decorar sin deslumbrar, asegurando siempre un entorno visualmente atractivo y confortable.

Eficiencia energética

Una de las mayores ventajas de la luz solar flotante Eg-Bos16Rvbwip RGB es su autonomía. Con una carga completa, puede funcionar hasta 6 horas, lo que asegura una iluminación prolongada durante la noche, ideal para eventos o simplemente para disfrutar de una noche tranquila en casa. Además, cuenta con un detector crepuscular que activa automáticamente la luz al anochecer, optimizando su uso energético y asegurando que la luz solo se encienda cuando realmente se necesita. No requiere de paneles solares separados, ya que tiene todo lo necesario integrado en su estructura, lo que facilita su instalación y uso sin complicaciones adicionales.

Beneficios de usar la luz solar flotante en tu piscina

Por sólo 19.99 euros, esta lámpara ofrece una solución económica para iluminar tu piscina o jardín. Comparado con otros sistemas de iluminación, el costo es significativamente menor, sin sacrificar calidad ni funcionalidad. Además, al ser solar, no genera costos adicionales en la factura de electricidad.

Instalar la luz solar flotante Eg-Bos16Rvbwip RGB es extremadamente sencillo. No requiere cables ni conexiones complicadas, lo que permite que cualquier persona pueda hacerlo sin necesidad de ayuda profesional. Esto también facilita cambiar su ubicación según se desee, ya sea en la piscina o en diferentes áreas del jardín.

La capacidad de cambiar de color y crear diferentes ambientes es uno de los mayores atractivos de esta lámpara. Ya sea para una fiesta, una cena romántica o simplemente para disfrutar de una noche tranquila, esta luz permite ajustar el ambiente a la perfección. Su diseño moderno y estilizado añade un toque de elegancia a cualquier espacio exterior.

La luz solar flotante para piscina Eg-Bos16Rvbwip RGB de Leroy Merlin es una solución perfecta para quienes desean iluminar su piscina o jardín sin gastar mucho dinero. Con su diseño versátil, facilidad de uso y eficiencia energética, este producto se posiciona como una de las mejores opciones del mercado. No solo mejora la estética de los espacios exteriores, sino que también añade un nivel de seguridad al iluminar áreas que de otro modo estarían oscuras. Por menos de 20 euros, es una inversión que vale la pena considerar para disfrutar al máximo de tu hogar durante las noches de verano.