La inflación vuelve a colocar a España en el punto de mira y no para bien. Los precios en la eurozona se aceleraron en agosto hasta el 3,3%, cuatro décimas más que en julio, mientras que la inflación armonizada española alcanzó el 4,5%. Es decir, España no consigue mantenerse simplemente en línea con sus socios sino que los precios crecen en 1,2 puntos porcentuales más rápido que en el conjunto de la zona euro.

Francia registró en agosto una inflación armonizada del 2,7%; Alemania, del 2,9%; e Italia, del 3,2%. En el caso de España, son niveles que no se veían desde febrero de 2023, en medio de la anterior crisis energética por la guerra en Ucrania.

Entre los motivos de este repunte en general está en la energía. El incremento de los precios de la energía se situó en los 14,3%, frente al 10,3% registrado en el anterior mes, lo que refleja la tensión de los mercados energéticos, al tiempo que continúan las fluctuaciones del petróleo y se recrudecen los ataques en Oriente Próximo.

Sector servicios

Lejos de ser un problema que se asocie por completo al conflicto geopolítico actual, el diferencial de doce décimas respecto a la media europea engloba mucho más que limitarlo al precio de la energía.

Impuestos, costes empresariales, regulación, vivienda, gasto público, mercado laboral y capacidad de las empresas para absorber o trasladar los incrementos de costes también están detrás del mayor dato de inflación de la eurozona.

Por su parte, los servicios se encarecieron un 3% interanual, por debajo de los 3,3% registrados en julio, mientras que los bienes industriales no energéticos escalaron un 1,2% 0,9% de julio y la tasa de inflación de los alimentos, el alcohol y el tabaco alcanzó el 1,2%, sin cambios respecto a julio.

Lituania, Bulgaria y Chipre lideran los datos de inflación de la zona euro con tasas por encima del 5%, al contrario que Estonia y Países Bajos con un incremento anual de los precios por debajo del 2%.

Próxima reunión del BCE

Con todo esto, el próximo 10 de septiembre, el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) se reunirá para decidir el próximo destino de los tipos de interés con el foco puesto en el repunte de precios y con los mercados descontando ya un endurecimiento de la política monetaria de la institución liderada por Christine Lagarde.

Si la inflación europea obliga al BCE a mantener una política monetaria más dura durante más tiempo, las familias y empresas españolas pagarán las consecuencias a través de créditos más caros y mayores costes de financiación.