La inflación que sufre España se disparó en agosto desde el 3,6% registrado en julio hasta el 4,3%, máximos desde hace tres años y más del doble de lo deseable. Así lo ha desvelado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Ministerio de Economía señala que este repentino incremento de los precios se ha debido a los combustibles. Precisamente, al comienzo de este mes, el Gobierno de Sánchez retiró la rebaja del IVA de los carburantes que había colocado a causa de la guerra de Irán.

Así, la subida de precios ha sido la más pronunciada desde febrero de 2023, hace tres años, cuando se produjo un incremento del 6%. Además, con este dato de agosto, la inflación encadena ya dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

«La inflación general en agosto se sitúa en el 4,3% en el cálculo interanual, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del shock energético derivado de la guerra en Irán», han reconocido desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Sin embargo, el Ejecutivo retiró el 1 de agosto la rebaja del impuesto contemplado en el real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

Por ello, los españoles han sufrido un coste en los carburantes muy elevado durante sus vacaciones de verano. La retirada de la ayuda coincidió con una operación salida, es decir, con el inicio de numerosos viajes por carretera, impactando así en el bolsillo de los ciudadanos.

La inflación en agosto

El INE ha apuntado que en el aumento del IPC hasta el 4,3% también han influido, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han bajado menos este mes de agosto que en el mismo mes del año pasado.

En todo caso, Estadística publicará los datos definitivos del IPC de agosto el próximo 15 de septiembre, cuando se podrán conocer con más detalle los productos de la cesta de la compra que más tiraron al alza de los precios.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en agosto disminuyó una décima, hasta el 2,9%, situándose 1,4 puntos por debajo del índice general.

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha indicado que el repunte de la inflación general no se ha trasladado a la inflación subyacente. En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo. Con el incremento de agosto, la inflación mensual acumula siete meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó seis décimas su tasa interanual en agosto, hasta el 4,5%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,2% para el octavo mes del año, según apunta Estadística.