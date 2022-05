Indra refuerza su liderazgo de ticketing en Egipto con un contrato para el Monorrail de El Cairo

Indra ha reforzado su posición como compañía líder en soluciones de recaudo en Egipto, tras adjudicarse un contrato para implantar su tecnología de ticketing en el Monorraíl de El Cairo, con material rodante Alstom Innovia 300TM para las dos líneas.

La compañía es responsable del diseño, desarrollo y suministro de las máquinas de venta automática de billetes, sistemas de venta en taquillas y sistemas de control de acceso, de su línea de soluciones propias Mova Collect, basados tanto en tecnologías de tarjetas sin contacto como, por primera vez en Egipto, en códigos QR y acceso mediante dispositivos móviles. Los sistemas se instalarán en las 22 estaciones de la línea que unirá El Cairo Oriental con la futura Nueva Capital Administrativa y en las 12 estaciones de la línea entre la ciudad Seis de Octubre y Guiza.

Con capacidad para transportar 45.000 personas por hora en cada dirección, el monorraíl facilitará la movilidad sostenible y segura de las cerca de 20 millones de personas que viven en el área metropolitana de la capital egipcia, conocida como “Greater Cairo”, la mayor área urbana de África y una de las mayores metrópolis del mundo.

La tecnología sin contacto de Indra facilitará el acceso rápido, cómodo y sencillo de los viajeros al monorraíl. Gracias a su capacidad de adaptación, escalabilidad e interoperabilidad, está además preparada para facilitar en el futuro la incorporación de nuevas tecnologías de pago o la integración con otros modos de transporte.

Indra implementará en el centro de control un sistema central avanzado, dotado con su tecnología de backoffice, que centralizará e integrará todos los módulos de operaciones y ventas, con el objetivo de facilitar al operador mayor control, acceso seguro a la información y flexibilidad para adaptarse a las necesidades y hábitos de uso de los usuarios. Todo ello permitirá ofrecer la mayor calidad de servicio al viajero, reducir el fraude y minimizar el coste de explotación y de mantenimiento de los sistemas.

El nuevo contrato para el Monorraíl de El Cairo se suma a los proyectos llevados a cabo con éxito por Indra en el país para desarrollar e implantar toda la tecnología de control de accesos y venta de billetes en las líneas 1 y 2 de Metro de El Cairo, en operación desde 2013, así como para llevar a cabo su mantenimiento hasta 2024.

Además de reforzar su liderazgo en soluciones de recaudo y movilidad en Egipto, Indra se posiciona con este nuevo proyecto de cara a una futura implantación de nuevas tecnologías para facilitar el acceso al transporte mediante tarjeta de crédito (EMV), así como para un proyecto de tarjeta única de transporte para todo el país, en línea con las últimas tendencias de movilidad.

Indra fortalece, igualmente, su posición en Egipto, un país con un gran potencial de crecimiento, con importantes megaproyectos de infraestructuras de transporte y de implantación de las TIC planificados.

Liderazgo en ticketing y movilidad urbana

Indra es una de las principales empresas de ticketing a nivel mundial, con producto propio y proyectos para los metros de Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, Santiago de Chile, Riad, Mumbai, el tren ligero de St Louis, los trenes de Buenos Aires, el ferrocarril suburbano de México DF o el tranvía de Sètif en Argelia, entre otros muchos.

La compañía desarrolla actualmente uno de los mayores contratos licitados hasta ahora en el mundo para implantar todos los sistemas de venta de títulos y control de accesos en el nuevo sistema de transporte público que se está creando en Riad, Arabia Saudí. Indra también ha llevado su tecnología de ticketing a la línea de Alta Velocidad Meca-Medina, como proveedor tecnológico de referencia dentro del consorcio español.

La tecnología de ticketing de Indra forma parte de Mova Collect, que aplica las últimas tecnologías para facilitar la gestión de ingresos del transporte, con la mayor fiabilidad y flexibilidad para clientes y viajeros. Comprende desde los sistemas de ticketing inteligente y los sistemas de peaje más avanzados hasta un sistema de backoffice multimodal unificado. Con un enfoque de movilidad 4.0., Indra ofrece servicios de transporte integrales, multimodales y sin barreras para el ciudadano, pago con móvil o con tarjeta bancaria o nuevos esquemas de validación, como Pay as You Go, Account Based o Be in Be Out.

Más de 100 ciudades de todo el mundo han confiado en las soluciones de Indra para mejorar su movilidad urbana y su transporte, entre las que destacan urbes de todo el mundo como Londres, Ámsterdam, Sídney, Madrid, Dublín, Medellín o Manila. La tecnología aplicada a la gestión del tráfico y el transporte urbano facilita una movilidad más segura, eficiente y sostenible, contribuyendo a reducir las congestiones de tráfico y los costes que suponen, minimizando las emisiones contaminantes y promoviendo servicios de transporte urbano integrado.