Indra Group acaba de lograr uno de los mayores contratos de su historia. Transport for London (TfL) ha adjudicado a la compañía el proyecto para operar el sistema de sistemas de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, el más avanzado, innovador y pionero del mundo occidental, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034, por un importe de 524 millones de libras esterlinas (605 millones de euros), ampliable a más de 845 millones de libras (975 millones de euros).

El contrato firmado contempla posibles extensiones y opciones hasta 2039. De esta forma, Indra se convierte así en socio estratégico y tecnológico de Transport for London (TfL) para garantizar la operación y la evolución del mayor y más prestigioso sistema de ticketing del mundo, al servicio de una de las redes de transporte público más extensas y complejas del planeta, con más de 8,6 millones de desplazamientos diarios y más de 3.600 millones de viajes al año.

Por tanto, tras un período de transición de casi dos años, Indra será el proveedor único del sistema de ticketing que cubre más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y otras casi 300 correspondientes al Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano, así como 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry.

«Estamos muy orgullosos de convertirnos en el socio tecnológico de Transport for London para un proyecto tan ambicioso y transformador para el transporte de Londres, un referente mundial y líder global en este ámbito y un ejemplo de movilidad innovadora y sostenible para el resto de metrópolis del mundo. Estamos preparados y deseosos de asumir el reto con responsabilidad y con el objetivo de superar las expectativas del cliente y de contribuir a mejorar la movilidad de todas las personas que viven o visitan la capital del Reino Unido», ha destacado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

El proyecto abarca la operación, el mantenimiento y la evolución de una amplia gama de sistemas en los que Indra cuenta con una experiencia demostrada de más de 30 años como proveedor tecnológico de referencia en soluciones innovadoras de transporte público urbano. Su trayectoria incluye entornos complejos, con múltiples operadores y distintos niveles de administración implicados. Entre los sistemas gestionados se encuentran los pasos de control de acceso, validadores, máquinas expendedoras de títulos de transporte, terminales de venta en comercios minoristas, equipos portátiles de inspección, así como toda la infraestructura tecnológica y un back office avanzado que integra funcionalidades clave de ciberseguridad, gestión de datos, generación de informes y coordinación con terceros.

La sólida trayectoria de Indra en el negocio de Mobility

Con más de 2.500 proyectos desplegados en 50 países y más de 100 ciudades de todo el mundo, Indra se ha consolidado como un referente global en movilidad urbana e interurbana, con capacidad para liderar su transformación digital con soluciones tecnológicas avanzadas que se adaptan a cada cliente, necesidad y realidad operativa.

La sólida trayectoria de Indra en el negocio de Mobility queda reflejada en su participación en algunos de los proyectos más complejos e innovadores del sector a escala internacional, confiados por clientes de gran calibre en países como EEUU, Reino Unido, Irlanda, Arabia Saudí, los países bálticos o Australia.

Con una combinación única de innovación tecnológica, conocimiento operativo y compromiso con la sostenibilidad, Indra se ha convertido en un socio estratégico clave para transformar la movilidad en las principales ciudades y corredores interurbanos del mundo. Su experiencia, avalada por la confianza de gobiernos, operadores y entidades internacionales, la posiciona como un actor de referencia para afrontar los grandes desafíos de la movilidad del futuro: más digital, más conectada, más segura y respetuosa con el planeta. Desde el ticketing hasta el control de tráfico y el peaje inteligente, los proyectos de Indra impulsan un cambio real que mejora la calidad de vida de millones de personas cada día.