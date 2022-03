El gigante textil Inditex se suma a la larga lista de empresas que se están viendo afectadas por el alza de los costes de producción. La firma española busca proteger sus márgenes y ante esto ha decidido subir sus precios un 2% en España; mientras que a nivel mundial estima que el alza será de un 5% en la próxima campaña primavera-verano.

El presidente del grupo, Pablo Isla, ha explicado durante la presentación de resultados: «Obviamente hay tensiones inflacionistas y la compañía lo que quiere es proteger los márgenes». «De manera selectiva, en función del formato comercial realizaremos ajustes de precios. De cara a la campaña primavera- verano preveíamos una contribución de dígito simple medio», han matizado desde la firma.

En este sentido, en España el incremento medio de los precios será de en torno a un 2%, similar a la subida que se registrará en Portugal. A nivel mundial el aumento medio de los precios como resultado de trasladar el impacto de la inflación será del 5%, según prevé la empresa fundada por Amancio Ortega.

Margen bruto

Inditex cerró su último ejercicio fiscal con un margen bruto del 57,1%, el más elevado de los últimos seis años. Sin embargo, los márgenes ebit se situaron en el 15,5%, cuando el mercado estimaba que volviera a cotas del 17%, niveles que tampoco se veían desde 2016. De cara a 2022 se prevé que el margen bruto se mantenga estable.

«No queremos alterar nuestro modelo de negocio, alta calidad y precio razonable. Las subidas serán selectivas. No contemplamos subidas masivas», ha asegurado el consejero delegado, Óscar García Maceiras. No obstante, la compañía no ha entrado en detalle sobre el aumento de costes por transporte, por materias primas u otro tipo de suministros.

Resultados 2021

El gigante textil Inditex ganó 3.243 millones de euros en su último ejercicio fiscal -del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022-, lo que supone casi triplicar el beneficio registrado en el año anterior (193% más). No obstante, la compañía fundada por Amancio Ortega aún continúa un 11% por debajo del récord de ganancias que anotó en 2019, año previo a la pandemia.

Por su parte, las ventas se situaron en 27.716 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 36% respecto a 2020; mientras que en 2019 se elevaron hasta los 28.286 millones, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las ventas online alcanzaron los 7.491 millones, un 14% más que en 2021 y un 77% más que en 2020. Así, los ingresos obtenidos a través del canal online suponen ya el 25,5% de la facturación total de la empresa.

«Tras dos años de pandemia, estos resultados demuestran la gran capacidad de adaptación a cualquier circunstancia que caracteriza a las personas que integran esta compañía a través del compromiso y del talento», ha señalado el presidente de Inditex, Pablo Isla, que dejará la compañía el próximo 1 de abril. Este miércoles las 11.00 horas, Isla presentará por última vez en la sede de Arteixo los resultados anuales de la compañía, puesto que el próximo 1 de abril Marta Ortega asumirá la presidencia del grupo.

En el cuarto trimestre de 2021 se registró un impacto por Ómicron de 400 millones de euros debido a la disminución del tráfico en las tiendas, restricciones en la mayoría de los mercados y cierre en varios mercados.