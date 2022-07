Las increíbles ofertas que nos trae Lidl esta semana y que no te puedes perder

Lidl trae una serie de ofertas esta semana que no vas a poder perderte, en su sección de bazar encontramos auténticos chollazos para nuestra casa. Es momento de ahorrar invirtiendo lo menos posible en aquellas piezas básicas que no pueden faltar. Uno de los supermercados con mejor relación calidad-precio, no solo nos permite ahorrar en la cesta de la compra, también en ese regalo o básico imprescindible que necesitamos en nuestra casa. Toma nota de estas increíbles ofertas que nos trae Lidl y no te puedes perder.

Las ofertas de Lidl

Un vestido de lino por 4 euros solo puede estar en Lidl. Si te han perdido la maleta o necesitas vestidos frescos para el verano, por 8 euros, te llevas estos dos modelos. Son cómodos y siempre quedan bien. Podemos coger una talla más y usarlos como prendas premamá que seguiremos utilizando después del embarazo. Este vestido es una magnifica inversión.

Un horno para pizza exterior lo podemos comprar en Lidl por muy poco dinero. La barbacoa es un básico de esta temporada que podemos diversificar con noches de pizza y de hamburguesas. Este horno exterior vale 99 euros y es una buena inversión. Nos permitirá ahorrar en luz y disfrutar de unas pizzas como las del restaurante sin salir de casa.

La ropa de cama reversible es de las más baratas y de mejor calidad que existe. Por poco más de 12 euros nos llevamos un conjunto para la cama de matrimonio espectacular. Podemos elegir entre distintos modelos y hacernos con el compañero de viaje perfecto para unos días de vacaciones en los que podemos convertir nuestra casa en un pequeño oasis, ahorrando dinero.

11 euros cuesta un secador de pelo de viaje que podemos llevar al gimnasio o a la piscina. Una buena opción para salir siempre impecables, sin correr el riesgo de resfriarse. De la marca Philips es una magnífica inversión si queremos aprovechar esta oferta que Lidl nos ofrece esta semana para hacernos con una herramienta imprescindible.

Unos increíbles auriculares inalámbricos nos costarán solo 39,99 euros en Lidl. Podemos elegir entre 4 colores distintos y tienen la garantía de Philips. Una buena inversión para el día a día, relajarse escuchando música mientras leemos un libro o mantener una conversación con el manos libres del teléfono mientras paseamos por el campo sin romper la calma que se respira.