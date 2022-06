La alucinante táctica de los supermercados para que pases más tiempo en su local

Los supermercados son uno de nuestros establecimientos favoritos. No hay semana que no acudamos para comprar algo o simplemente pasar el rato. Llenar nuestra despensa y frigorífico es fundamental para nosotros.

Aunque sea tu supermercado de confianza, tienen una estrategia para que acudas a su ayuda, en busca de comida. Seguro que estas últimas semanas has comprado más, y todo se debe al método que utilizan. Te vamos a contar todos los detalles de su alucinante táctica.

La increíble estrategia de los supermercados para que pases más tiempo en ellos

Una de las estrategias más utilizadas por los supermercados para «obligarte» a pasar más tiempo en ellos es cambiar las cosas de sitio, mover las diferentes secciones para que así los clientes tengan que ir de un lado a otro buscando lo que necesitan. Si lo piensas, es muy probable que en el súper en el que compras habitualmente te haya pasado esto en más de una ocasión y así terminar comprando cosas que no necesitas o que no tenías en cuenta a la hora de ir a hacer la compra.

Normalmente se suele comprar siempre en el mismo supermercado, o al menos todos tenemos dos o tres supermercados en los que vamos “a tiro hecho” buscando lo que queremos, ya sea buscando una marca concreta o por gustarnos más de un sitio que de otro. Sabedores de eso, la estrategia de los supermercados pasa por cambiar las cosas de sitio un par de veces al año, así cuando llegas a buscar los macarrones te encuentras con que en su lugar habitual hay conservas.

¿Y qué motiva esa estrategia? Pues cuando llegas a buscar lo que pensabas que estaba en esa estantería y no está, debes ir mirando pasillo por pasillo hasta encontrar lo que tú querías, y por el camino es más que probable que te lleves cosas que no tenías pensado comprar pero que como las has visto te las llevas.

Esto pasa especialmente en los hipermercados y grandes superficies, así que el día que vas y lo han cambiado todo, prácticamente deberás recorrer cada pasillo para encontrar todo lo que necesitas, por lo que acabarás «picando» y te llevarás mucho más. Si eso lo haces tú, probablemente lo hagan muchas personas más, por lo que es una estrategia que se repite ya que siempre funciona.

Otros métodos que también te afectan

Juegan con nuestros sentidos. El silencio es algo que no se oscila en un supermercado y no hay otro motivo que el de ir más deprisa a la hora de hacer a compra. La música lenta nos incita a ir más despacio, en cambio si es más rápida, comprarás con más ánimo y agilidad. ¿Ta habías dado cuenta alguna vez?

Al igual que los hipermercados no tengan ventanas para que no veamos como pasa el tiempo y evitar ver cómo empieza a anochecer mientras sigues comprando.

Estas son algunas de las estrategias que utilizan los supermercados para que consumamos más y, obviamente, gastemos más día a día en nuestra compra.

Consejo para hacer la compra

Lo mejor a la hora de hacer la compra es llevar ya una lista con todo lo que necesitamos y así evitar comprar de más. Obviamente también hay que tener fuerza de voluntad para evitar comprar cosas que no necesitamos o qué van a terminar caducando en nuestro frigorífico.