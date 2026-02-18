La avería de una plataforma de Movistar (Telefónica) ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España. Como consecuencia de ello, la compañía ha explicado en su cuenta de X que los técnicos habían detectado una incidencia, que afectaba a los servicios de Movistar Empresas. No obstante, hay que destacar que Movistar (Telefónica) ya ha solucionado la avería.

Así, esta mañana indicaban que «Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible», han destacado desde la empresa Española.

En concreto, el problema comenzó sobre primera hora de la mañana, como refleja el portal de incidencias Downdetector, que muestra un pico de casi 3.000 incidencias a las nueve de la mañana.

Los territorios afectados por la incidencia

En cuanto a los territorios afectados, provincias como Albacete, Cuenca o Soria se habrían visto perjudicadas. De hecho, este problema ha dejado sin conexión a servicios locales como Radio Taxi Albacete.

Sin embargo, zonas de Euskadi, Andalucía o Madrid también estaban registrando incidencias. Asimismo, se trata de una incidencia que se ha prolongado ya durante tres horas.

La operadora ha reiterado a lo largo de la mañana en distintos mensajes que trabajaba para recuperar la normalidad cuanto antes, mientras miles de clientes permanecían pendientes de nuevas actualizaciones. Por el momento, no se ha detallado el origen técnico exacto de la avería, aunque la compañía mantiene que ya se ha solucionado.

Las primeras incidencias se han empezado a detectar cerca de las 8:00 de la mañana y han afectado al servicio de fijo y móvil que la compañía ofrece a pymes en todo el territorio nacional. Esta circunstancia ha paralizado comunicaciones esenciales en numerosos negocios, que dependen de la conectividad para gestionar pedidos, atención al cliente o sistemas internos.