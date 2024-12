Es imposible averiguarla: la letra secreta con la que nunca te robarán tu contraseña

Tus contraseñas estarán más seguras con una letra secreta con la que nunca te robarán tu contraseña. Es importante asegurar nuestras contraseñas y para hacerlo, nada mejor que hacerlo de la mano de los consejos de ciertos especialistas. Aunque parezca imposible, este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos acompañen en una navegación segura, intentando establecer algunos cambios que debemos empezar a tener en cuenta, en unos días en los que cada gesto puede provocar una oleada de cambios.

Esta letra secreta que pocos conocen puede hacer casi imposible que tu contraseña sea detectada. Por lo que, podrás hacer que tus cuentas corrientes o contraseñas estén más que protegidas. De la misma forma que debes incorporar el hábito de cambiar de contraseñas de forma regular, algo que puede cambiar para siempre tu manera de hacer realidad determinadas situaciones que pueden ser las que marcarán un antes y un después. Toma nota de esta letra secreta con la que nunca más vas a temer por tus datos, es una forma eficiente y sencilla de mantenerlas a salvo de los hackers de medio mundo.

Imposible de averiguarla será tu contraseña

No es necesario complicarse la vida, sólo necesitamos una sola letra para cambiar una contraseña por completo. Desde Incibe nos alertan de que es importante vigilar nuestra contraseña: «Es crucial por varias razones. En primer lugar, almacenan información personal y confidencial, como datos personales, bancarios, correos electrónicos, conversaciones privadas, fotos, vídeos, teléfonos, etc. Si alguien accediera a ellas, podría utilizar esta información, por ejemplo, para cometer fraudes en nuestro nombre o robar nuestra identidad. Además, nuestras cuentas en ocasiones están interconectadas. Un acceso no autorizado a una cuenta puede comprometer la de otras cuentas vinculadas, lo que aumenta el riesgo de pérdida de datos y daños adicionales. También debemos considerar la importancia de proteger adecuadamente nuestras cuentas, ya que, si alguien nos las roba, además de acceder a toda nuestra información almacenada, podría dañar nuestra reputación al suplantar nuestra identidad por la Red. En resumen, nos ayuda a salvaguardar nuestra privacidad y seguridad, brindándonos tranquilidad y control sobre nuestros datos y las actividades que realizamos a través de los distintos servicios online».

Además, nos dan una serie de consejos para conseguir unas contraseñas seguras que serán más difíciles de detectar:

Las características de nuestras contraseñas son clave para la seguridad de las cuentas y servicios online que utilicemos. A continuación, descubrirás los pasos clave a seguir para crear contraseñas robustas que van desde la longitud hasta el uso de combinaciones de caracteres adecuados.

Longitud: Elige contraseñas que tengan al menos 8-10 caracteres. Cuanto más larga sea la contraseña, mejor.

Combinaciones de caracteres: Procura que la clave esté compuesta por letras (mayúsculas y minúsculas), números y caracteres especiales (como @, #, $, ¡ o*).

Información personal: No incluyas información personal en tu contraseña, como nombre, cumpleaños o número de teléfono. Estos datos son fáciles de adivinar o descubrir por cualquiera que te conozca o disponga de información sobre ti.

Palabras comunes: Evita las palabras del diccionario de cualquier idioma o secuencias del teclado (por ejemplo, «123456» o «qwerty»), ya que pueden ser adivinadas fácilmente a través de ataques de diccionario.

Pero, además:

No reutilices contraseñas: Crea contraseñas diferentes para cada cuenta online, de esta forma, si alguien consigue o adivina una concreta, no tendrá acceso al resto de tus servicios.

Actualízalas regularmente: Cambia tus contraseñas periódicamente, al menos cada 6 meses, para mantener la seguridad. Recuerda que, a través de distintos ataques, pueden ser vulneradas, por lo que conviene no correr ese riesgo y crear nuevas claves.

La letra que asegura tus contraseñas es ésta

Hay una letra que sólo una pequeña parte de la población mundial tiene en sus teclados. En aquellos en los que trabaja de forma regular, la Ñ es la letra que forma parte de una sola lengua, el español. Teniendo en cuenta que las contraseñas las intentan siempre desbloquear expertos como aquellos que llegan desde lejos, no tendrán acceso a esta letra.

Antes de emocionarte, sigue los consejos de los expertos en cuanto a la forma de crear tus contraseñas. Pero también debes ser práctico. Evita que tus contraseñas sean descubiertas, pero también olvidarlas o que sean tan complicadas que sea casi imposible recordarlas o decirlas a alguien.

Para no tener un susto, anota tus contraseñas y verás como será mucho más sencillo obtener todo aquello que necesitas. Un destacado cambio puede acabar siendo lo que marque una diferencia destacada que se convertirá en esencial en todos los sentidos.

Podemos empezar a descubrir una nueva manera de hacer realidad ese cambio de ciclo que necesitamos, de la mano de pequeños gestos que acabarán siendo una realidad. Hazte con esta letra y podrás descubrir una contraseña más segura.