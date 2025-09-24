Idealista ha renunciado a comprar Kyero, portal para compradores que buscan propiedades en España, Francia, Italia y Portugal, por las restricciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su homólogo portugués, AdC, según ha informado este miércoles a través de un comunicado. En ese sentido, el portal inmobiliario ha asegurado que se han impuesto unas condiciones que limitaban «de forma desproporcionada» su actividad.

En ese sentido, Idealista ha asegurado que ha estado «negociando con la autoridad española durante varios meses para tratar de encontrar una solución razonable que acomodara las exigencias de la CNMC».

Unas exigencias que, según ha descrito, «excedían el contexto de la operación y limitaban de forma desproporcionada la actividad comercial», pues impedían «operar en el mercado con normalidad».

«Esta negociación provocó una demora material en el cierre de la operación que perjudicaba los intereses de las partes, que han decidido renunciar a esta operación», explica.

Idealista renuncia a Kyero

«No descartamos que la CNMC haya querido aprovechar la compra de un portal más pequeño para regular la estrategia comercial de idealista en el futuro, tuviera o no relación con Kyero», ha señalado un portavoz de la compañía.

El profesional ha añadido que la gestión de este expediente por la autoridad de competencia y su abrupto final lanza un mensaje desesperanzador para el crecimiento de las compañías tecnológicas europeas.

«A veces, la rigidez de las autoridades de la competencia de la Unión Europea (UE) acaba favoreciendo el crecimiento de compañías no europeas en Europa a costa de las empresas tecnológicas nacidas en el entorno de la UE», ha denunciado el portavoz.

La compañía además pide una reflexión sobre la hiperregulación en Europa «no parece razonable que aspirando a un mercado único europeo que compita con otros mercados globales haya 52 autoridades de la competencia a nivel nacional y regional». «Por comparar, en EEUU hay solo dos autoridades competentes: FTC (Federal Trade Commision) y DOJ, Department of Justice)», lamenta.

La compañía cita el informe realizado hace un año por el exprimer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para señalar que «la fragmentación regulatoria en Europa, la lentitud de los procesos de autorización y la falta de escala en el mercado único obstaculiza que empresas europeas puedan competir con gigantes estadounidenses y asiáticos».

«Lamentablemente, Draghi acertó en su diagnóstico y no hay un futuro optimista para el sector tecnológico europeo», concluyen desde Idealista. La operación consistía en la compra por parte de Idealista de la sociedad Portal47, dueño del portal Kyero.