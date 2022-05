Uno de los dichos bursátiles más famosos es el de “sell in may and go away”, que viene a decir que los inversores deben deshacer sus posiciones al inicio del quinto mes del año para volver a los mercados en la última parte del ejercicio. El Ibex 35 cumple también con esta afirmación, ya que el selectivo español suele sufrir caídas desde mayo hasta octubre.

En realidad, la frase completa es “sell in may and go away, and come back on St Leger´s day”, y hace referencia a la creencia de que las Bolsas suelen experimentar mejores retornos entre los meses de noviembre y abril que desde mayo a octubre. Su origen alude a las ventas que realizaban los operadores y banqueros ingleses, que tradicionalmente abandonaban Londres y se iban al campo durante la época más calurosa del año, hasta St. Leger, a mediados de septiembre, cuando se celebra la última de las tres carreras de caballos del torneo de la British Triple Crown.

Con el tiempo, los intermediarios de Wall Street, que en el mes de mayo suelen marcharse de vacaciones en el Día del Trabajo y en el Día de los Caídos, adoptaron la frase bajo la idea de que, antes de irse realizaban beneficios en sus inversiones para evitar tener que controlarlas a distancia.

El Ibex 35 hasta octubre

Aunque hay muchos estudios que demuestran la veracidad del refrán y otros que lo ponen en duda, el Ibex 35 sufre, históricamente, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Desde 1992, año en el que se creó el selectivo, el índice nacional cae, de media, un 0,18% en mayo, con 15 cierres en positivo y otros 15 en negativo. Con una caída del 13,14%, mayo de 2012 es uno de los peores meses en la historia de la Bolsa española.

Peor comportamiento acumula el Ibex 35 en junio, con una caída media del 0,87%. De nuevo, la mitad de los 30 junios que ha vivido el indicador son positivos y la otra mitad, negativos. A pesar de cerrar más meses de julio en rojo que en verde (16 a 14), el saldo del séptimo mes del año es neutral. De la misma manera, el índice ha terminado agosto en negativo en 16 ocasiones, mientras que el descenso medio es del 0,67%. Del 0,60% es la caída de septiembre.

Frente a la peor evolución de los meses de verano, el Ibex 35 sube de media un 1,88% en octubre y sólo ha cerrado en negativo el décimo mes del año en nueve ocasiones. Hasta marzo de 2020 (-22,2%), octubre de 2008 era el peor mes de la historia del selectivo. Coincidiendo con el estallido de la crisis financiera, el desplome en un sólo mes fue del 17%.

La situación se compara con la fortaleza del mercado de final de año y del primer trimestre, cuando los inversores se reposicionan para afrontar el nuevo ejercicio. Sin embargo, este 2022 no ha sido así.

2022

La incertidumbre en torno al futuro crecimiento económico ha aumentado a consecuencia de la guerra en Ucrania, la elevada inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias de los principales bancos centrales, así como por la política de ‘cero-covid’ en China. Con este panorama, el descenso del Ibex 35 en el acumulado anual ronda el 2%.

Otro ejemplo de cómo acontecimientos inesperados pueden alterar el comportamiento de los mercados fue el inicio de la pandemia. Las Bolsas sufrieron fuertes caídas en el primer trimestre y, aunque no de forma tan determinante en el caso del Ibex 35, la recuperación comenzó a partir de abril.

El cambio de rumbo de los mercados tuvo lugar gracias a la respuesta por parte de la política fiscal y monetaria, explican en eToro. En la plataforma de inversión consideran que “si vamos a ver un repunte a finales de este año, es posible que también incluya un impulso en términos políticos, con una Reserva Federal menos agresiva o al menos con una hoja de ruta clara, ‘amortiguadores’ fiscales y de tipos de interés para evitar la recesión en Europa, y alivio del confinamiento y recortes de tipos de interés en China”.