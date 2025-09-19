El Ibex 35 se ha despedido de la semana con un ascenso del 0,56% al cierre de su sesión de este viernes hasta marcar los 15.260 puntos y se une al optimismo de anoche en Wall Street. El selectivo ha sobrevivido las turbulencias financieras de la semana, hasta sobrepasar los 15.300 puntos en el punto álgido de la sesión, si bien los avances se moderaban en cierta medida en el último tramo de la jornada.

La última jornada de la semana fue protagonizada por la tercera cuádruple hora bruja del año, un evento financiero que suele causar una elevada volatilidad en los mercados. En concreto, es cuándo vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto se suma a la oleada de decisiones monetarias en varios puntos del mundo: desde la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que bajó los tipos de interés, hasta el Banco de Japón (BoJ) o el Banco de Inglaterra (BoE). Con el foco en el plano internacional, la empresa estadounidense de microchips Nvidia anunció ayer que invertirá 5.000 millones de dólares (4.247 millones de euros) en su histórico rival Intel y que ambas entidades lanzarán un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general.

Dentro de la escasa agenda macroeconómica de esta jornada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado tres décimas el crecimiento de la economía española en 2024, hasta el 3,5%; ha rebajado dos décimas el de 2023, al 2,5%, y ha revisado dos décimas al alza el de 2022, hasta el 6,4%, considerándose este último dato como definitivo. En el terreno empresarial español, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha subrayado que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre el banco catalán no tiene «ningún interés» para los accionistas institucionales.

A la par, CaixaBank ha ejecutado el 68,69% de su recompra de acciones en la decimocuarta semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, mientras que el consejo de administración de Viscofan ha acordado la puesta en marcha, a partir del próximo lunes, de un programa de recompra de acciones de hasta 40 millones de euros para instrumentar su dividendo flexible.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión del Ibex 35, las empresas que más subían eran:

Indra: +5,19%

+5,19% Banco Sabadell: +3,60%

+1,83% Banco Santander: +1,44%

+1,44% CaixaBank: +1,30%

Del lado de los descensos, la más rezagada es Fluidra (-1,99%):

Repsol : -1,57%

: -1,57% Solaria: -1,55%

-1,55% Redeia: -1,34%

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas mostraban tendencias dispares al cierre de los mercados este viernes: Londres cotizaba con una caída del 0,12%, al igual que Fráncfort, que restaba un 0,12%, mientras que Milán y París cotizaban en tablas.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 1,13% y se situaba en los 66,68 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, disminuía un 1,09%, hasta los 62,88 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,176 billetes verdes, un 0,23% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se elevaba ligeramente hasta el 3,291%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,4 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se apreciaba un 0,38%, hasta rozar los 3.660 dólares, mientras que el bitcoin se dejaba un 0,88% de su valor y se cotizaba en los 116.500 dólares.