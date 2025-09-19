El Ibex 35 ha amanecido con un tono alcista al cierre de la semana tras registrar una subida en torno al 0,60% en la apertura de su sesión, hasta superar de nuevo los 15.200 puntos. En este sentido, el índice madrileño sigue el paso de Wall Street, cuyos índices batieron máximos anoche (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones) al calor de un rally de tecnológicas como Intel o Nvidia.

Este viernes también será protagonizada por el vencimiento de las opciones y futuros sobre acciones en Europa y Estados Unidos, lo que se conoce en la jerga financiera como la Cuádruple Hora Bruja. Esta jornada podría llevar volatilidad a los mercados financieros. El resto de las Bolsas en el Viejo Continente han iniciado su sesión con tono mixto: el Dax alemán ha iniciado la sesión plano (0,06%) al igual que el FTSE de Londres, mientras que la Bolsa de París sube un 0,35% y Milán, un 0,21%.

Por otro lado, otras claves de la sesión de este viernes son la bajada de los tipos de interés que se han realizado por parte de los bancos centrales en distintos rincones del mundo: tanto la Reserva Federal (Fed) el pasado miércoles como el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ).

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las empresas que más subían eran:

Cellnex : (+1,23%)

: (+1,23%) CaixaBank: (+1,02%)

(+1,02%) ArcelorMittal: (+0,95%)

(+0,95%) Unicaja: (+0,86%)

Del lado de los descensos, la más rezagada es Redeia (-1,83%):