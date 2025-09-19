Regalo inesperado de la Seguridad Social: 5 años de cotización si cumples estos requisitos

Llegar a la edad para acceder a la jubilación ordinaria y cobrar el 100% de la prestación cada vez es más complicado en España y las condiciones empeorarán en los próximos años. De primeras para el año 2027 los que no cumplan con los requisitos mínimos tendrán que esperar a los 67 años y por ello cada año cotizado va a valer oro en los próximos años. Con motivo de ello, la Seguridad Social tiene un regalo de cotización para un grupo de trabajadores que podrán sumar hasta un máximo de cinco años.

Este grupo no es otro que los trabajadores becarios que en su día realizaron prácticas no remuneradas antes del 1 de noviembre de 2011. Según confirmó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hace unos meses, los empleados que estuvieron en prácticas antes de esa fecha podrán reclamar la cotización. También podrán hacer los estudiantes que han desarrollado una función laboral hasta el 1 de enero de 2024 sin recibir una prestación económica.

Hay que recordar que el pasado mes de enero el Gobierno anunció que todos los alumnos universitarios y de formación profesional que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas cotizarán, sean remuneradas o no, y lo harán dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Esto supone una mayor protección ya que hasta la fecha sólo tenían derecho a estar dados de alta y cotizar sus días de trabajo los que recibían una prestación económica.

«Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social. Ampliamos los derechos de los más jóvenes, de personas que se están incorporando ahora al mercado laboral, pero también reparamos los desequilibrios y abrimos la ventana a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado», dijo tras confirmarse esta nueva norma la ministra Elma Saiz.

Regalo de cotización de la Seguridad Social

Por este motivo, ahora la Seguridad Social ‘regalará’ años de cotización a los becarios que desarrollaron su función antes del 1 de noviembre de 2011 y a los que estuvieron hasta el 1 de enero de 2024 sin recibir una prestación económica y sin poder cotizar. Así que podrán reclamar hasta un máximo de cinco años de cotización (que tendrán que pagar) las personas que en su día estuvieron realizaron prácticas de estos tipos:

Prácticas realizadas por alumnos universitarios, ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad.

Prácticas realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral.

Prácticas realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

Participantes en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

De esta manera, los alumnos que realizarán prácticas en estos grupos podrán reclamar un máximo de 1.825 días (cinco años) y tienen de plazo para realizar esta reclamación hasta el 29 de abril de 2026, dos años después de su introducción en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello se tendrá que hacer previo pago según la cotización que le correspondiera, según el año. A la hora de hacer este cálculo se tomará la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77. La cantidad por mes podría ser de alrededor de 290 euros. Las personas que lo soliciten podrán optar por pagar las cantidades en una ocasión o realizar una pago fraccionado.

También hay que tener en cuenta que cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados y la Seguridad Social informó en su día que la aplicación de esta novedad contará con una amplia bonificación en las cuotas que alcanzarán una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes. En el en el caso de los estudiantes de Formación Profesional, el 5% restante lo asumirá el Ministerio de Educación.

Con esta nueva norma publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de abril, el Gobierno pretende ponerse al día con los trabajadores que en su día rindieron unas prácticas y no gozaron de las ventajas que desde 2011 se instauraron en relación a la cotización de los estudiantes en prácticas. «El Gobierno ha escuchado un clamor de muchos colectivos cuyo trabajo ha sido motor de progreso para nuestra sociedad durante años», afirmaron desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.