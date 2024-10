El BOE lo confirma: estos coches estarán exentos de la ITV a partir de ahora

Al llegar el mes de octubre, bastantes conductores se preocupan por la Dirección General de Tráfico, empiezan a revisar las fechas de vencimiento de la Inspección Técnica de los Vehículos.

Las multas van a ser importantes y en este sentido, las autoridades no suelen ser indulgentes. Además, si se detecta un problema que se detecta en la inspección, el automóvil tiene que ser llevado al propio taller, lo que va a implicar el dinero y el tiempo.

Pese a que la renovación de la ITV no es algo que sea realmente complejo, lo cierto es que a mucha gente le genera una inquietud importante, en especial para los que conducen vehículos que ya tienen una serie de años y a los que con frecuencia se les producen averías.

Hasta los dueños de vehículos más actuales tienen que prestar atención. Los primeros años cuando el coche está exento de pasar revisiones, lo cierto es que pasan bastante rápido, y cuando se dan cuenta del tema, tienen que pasar la inspección de forma obligatoria. En el caso de que no lo hagan, el coche haya tenido una utilización limitada, se arriesgarán a recibir sanciones.

¿Cómo es el calendario de la ITV?

Lo cierto es que la periodicidad que tiene la ITV no es la misma para todos los vehículos, puesto que algunos de ellos se deben someter a las revisiones más habitualmente que otros. El caso es que hay otros vehículos que están totalmente exentos de dicho trámite de por vida.

Los coches que tienen menos de cuatro años desde la matriculación no necesitan pasar la ITV. En cuanto se logre al cuarto año, se tiene que hacer por vez primera. Entre los cuatro y los diez de antigüedad, la inspección se realizará cada dos años. Cuando pasen de una década, la revisión se hará cada año.

Teóricamente, las normas establecen una serie de pautas, pero muchos conductores no las van a cumplir. La patronal de las estaciones que realizan las ITV, dejan claro que un 30% del parque de automóviles está circulando con ella caducada.

Una de las dudas más comunes es…

Muchos dueños de coches no están seguros de si tienen que pasar la ITV con un coche que no esté activo. Lo más lógico es que no, pero lo cierto es que la propia legislación hace que sea obligatorio hacerlo.

De la misma forma que va a ser obligatorio el pago del seguro o pagar el impuesto de circulación cuando el vehículo se encuentre parado, es necesario que se pase la ITV cuando toque.

A nivel administrativo, lo cierto es que no se tienen en cuenta si en un periodo de tiempo en concreto un coche no se va a usar. Por todo ello, es necesario cumplir con la totalidad de obligaciones, en la que se va a incluir la revisión de la ITV en los periodos que correspondan, para que se encuentre a punto cuando llegue el momento de que se circule nuevamente con él.

La forma legal de que no se pase la Inspección Técnica de Vehículos con la gestión de la baja temporal del coche. Hablamos de un trámite que se debe hacer en la DGT online o presencialmente.

Cuando se dé de baja temporalmente, no se paga impuesto de circulación, seguro de responsabilidad civil, ni sé que tenga la ITV actualizada, siempre que el coche esté en un sitio privado. Cuando el coche esté en la vía pública debe contar con la ITV y el seguro en vigor

¿Cuánto tiempo puede estar un coche de baja temporal?

Del año 2021 en adelante, el tiempo máximo para contar con un coche dado de baja temporal va a ser de un año. Antes no existía límite de tiempo, pero las nuevas normas establecen restricciones para poder garantizar un control mayor y que estén registrados los vehículos fuera de la circulación.

La edad de los coches españoles es de 13,5 años

La utilización abusiva de la baja temporal en una serie de talleres, para evitar el proceso de tener que llevar el coche a los CAT y que se gestione la baja definitiva.

Todo ello ha hecho que aparezcan automóviles inactivos, que se llaman coches zombis. De esta forma, estos coches inactivos se van a usar con actividades que sean fraudulentas o hasta para la comisión de delitos de tráfico.

Solicitud del alta de un coche dado de baja temporal

El tiempo máximo para que un coche esté en situación de baja temporal es de solo un año. Hasta que venza el plazo existe la posibilidad de que se dé de alta, aunque para que vuelva a circular con él hay que tener la ITV actualizada, pagar el impuesto de circulación del año en curso y contar con un seguro a terceros como mínimo contratado.