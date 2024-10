La DGT resuelve la gran polémica: esto es lo que pasa si aparcas el coche en sentido contrario

¿Es posible aparcar el coche en sentido contrario? Vamos a ver qué es lo que dice el Reglamento de la Dirección General de Tráfico. Otra de las razones por las que se van a poner más multas en nuestro país es por un mal aparcamiento o que nos detengamos en un sitio que no esté permitido hacerlo.

Pensemos que el hecho de encontrar un lugar en el que aparcar en la calle es algo que es cada vez más complejo, hasta teniendo zona azul y verde.

Encontrar lugar para el estacionamiento del coche es posible que se convierta en un tipo de situación de lo más estresante para el conductor, por lo que ocurre que llegan a cometer alguna clase de infracción de tal forma que encuentren un hueco y se olviden del problema.

De las situaciones que acostumbran a generar más dudas entre los propios conductores se llega a producir cuando hay un sitio para poder aparcar, pero el mismo está en sentido contrario a la propia circulación.

Los hay que deciden ignorarlo, pero otros no van a dudar en hacer la maniobra y proceder al estacionamiento, puesto que lo cierto es que no saben si esto estará prohibido o no.

¿Está permitido aparcar en sentido contrario?

En el Reglamento General de Circulación debemos saber que el mismo recoge en el artículo 90.2 de qué forma se tienen que hacer las paradas o los estacionamientos. “Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el lado izquierdo”, nos dice la norma.

Esto hace que en las vías denominadas de doble sentido, solo va a estar permitido el estacionamiento en la zona derecha de la calzada. Si te interesa aparcar en la zona izquierda, vas a tener que hacer un cambio de sentido en donde esté permitido.

Sanciones económicas

El estacionamiento en el sentido contrario viene tipificado como una falta leve por el mismo Reglamento de Circulación, algo que tiene una multa de cien euros sin que haya pérdida de puntos.

El caso es que la sanción puede acabar ascendiendo a los quinientos euros y la retirada de seis puntos del carnet, cuando los agentes de tráfico te vayan a pillar en plena maniobra.

En el caso de que te llegues a encontrar en este tipo de situación en algún momento, no debes arriesgarte y debes encontrar otro sitio, sin que sea necesario hacer una serie de maniobras peligrosas.

Conociendo más sobre el aparcamiento

El hecho de aparcar el coche suele dar bastante trabajo a los conductores, lo mismo da la experiencia que tengan al respecto, aunque lo vayan a realizar siempre con el mismo coche.

El caso es que hay algunas referencias para aparar puntos en los que nos vamos a poder fijar, para hacer las maniobras y trucos a los que vamos a poder recurrir, lo que nos lo podrá bastante más sencillo.

No solo hablamos de aparcar más rápido, también de que se eviten los pequeños choques cuando maniobremos con el coche para aparcar y los arañazos en los paragolpes.

Referencias para aparcar: trucos y maniobras clave

El aparcar marcha atrás tiene que ser lo más fácil para todos y lo normal s que haya situaciones en las que sea más sencillo hacerlo delante. Existen conductores a los que no les va a ser más fácil.

Aparcar en oblicuo y hacia delante, es la maniobra más fácil, pero no va a ser la más segura. Va a ser en línea, aunque nos pueda costar algo más, además de estar más protegido, puesto que vamos a tener el coche de los impactos posibles en otros vehículos.

Referencias para aparcar en línea

Cuando se aparca en línea, hay que avanzar en paralelo al coche que tengamos delante del hueco donde deseemos aparcar y vamos a dar marcha atrás en línea recta.

Para aparcar, usaremos algunas referencias:

Es importante parar cuando vayamos a ver la esquina trasera del coche desde la ventanilla trasera. En este momento hay que hacer el giro completo del volante para entrar en el hueco.

Se puede dar marcha atrás hasta que el eje de la zona trasera del coche se encuentre a la altura dela esquina trasera del otro vehículo. En este punto, se gira por completo la dirección para así entrar en el hueco.

Otra alternativa es la de girar el volante en su totalidad cuando el morro del coche vaya a coincidir con el espejo retrovisor del otro coche. Partiendo de ahí, vamos a girar para tener acceso al hueco.