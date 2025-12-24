Confirmado por el BOE: la subida de las autopistas de peaje en 2026 no podrán superar esta cifra

Los conductores van a arrancar el 2026 con una noticia que afecta directamente a su bolsillo, pero que esta vez llega con un margen de previsibilidad que no siempre ha acompañado a los peajes en España. El Gobierno ha fijado ya, y de forma oficial, cuál será el límite máximo que podrán aplicar las autopistas de titularidad estatal gestionadas por SEITT a partir del próximo año. La resolución, publicada en el BOE, aclara que el incremento de tarifas no dependerá de lo que marque la inflación o de decisiones puntuales de cada concesionaria, sino que se ajustará a un tope muy concreto.

El anuncio se ha hecho a través de la Secretaría General de Transporte Terrestre, que publicó la modificación del acuerdo tarifario aprobado en diciembre de 2024. El documento reorganiza el marco que rige los precios de varias autopistas de la Red de Carreteras del Estado, entre ellas las radiales de Madrid, la M-12, la AP-36, la AP-41 o el tramo Cartagena-Vera de la AP-7. La novedad que más ha llamado la atención es la confirmación de que, desde 2026 y hasta 2032, las subidas estarán limitadas por ley. El objetivo del Ejecutivo es dotar de estabilidad al sistema de peajes, asegurar que la actualización anual no sea desproporcionada y, al mismo tiempo, permitir que SEITT mantenga su equilibrio económico. Todo ello llega tras años de cambios, reversiones al Estado, bonificaciones temporales y pruebas piloto que han marcado el funcionamiento de algunas autopistas, especialmente la AP-7 Circunvalación de Alicante, que ya circula en un régimen totalmente distinto.

Confirmado por el BOE la subida de las autopistas de peaje en 2026

El punto clave del BOE es claro: a partir de 2026, las autopistas gestionadas por SEITT solo podrán incrementar sus tarifas un máximo del 2 % anual. Ese tope se aplicará de manera fija cada año hasta 2032, de modo que la variación queda limitada a ese porcentaje, sin excepciones salvo el caso de la Autopista Circunvalación de Alicante, que directamente pasa a tener tarifa cero.

Esto significa que, aunque el IPC fluctúe o los costes operativos suban de forma más intensa, los precios de estas autopistas no podrán actualizarse por encima de ese 2 %. El objetivo, según recoge el BOE, es alinear el sistema tarifario con las exigencias del convenio de gestión firmado en 2022 y con la normativa europea relativa a los gravámenes por uso de infraestructuras. Así, para los conductores el mensaje es que no habrá incrementos bruscos ni sorpresas de un año para otro, algo que sí ocurrió en etapas anteriores en el caso de autopistas dependientes de concesionarias privadas.

Las autopistas afectadas por esta limitación

El acuerdo incluye una relación concreta de autopistas bajo gestión directa de SEITT que estarán sujetas a este modelo tarifario. Entre ellas destacan:

R-3 y R-5

R-2

R-4

M-12

AP-7 Cartagena-Vera

AP-36 Ocaña-La Roda

AP-41 Madrid-Toledo

Todas estas vías seguirán aplicando las tarifas máximas definidas para 2025 y, desde 2026, actualizarán los precios aplicando únicamente ese incremento anual del 2 %. Además, los importes variarán según el tipo de vehículo (ligeros, pesados 1 y pesados 2) y según se utilice o no un sistema de pago telemático (Tag).

La AP-7 Circunvalación de Alicante será completamente gratuita

Uno de los aspectos más llamativos del BOE es la confirmación de que la AP-7 Circunvalación de Alicante tendrá peaje cero de forma indefinida. Esta autopista llevaba más de un año aplicando una bonificación del 100 %, una medida que comenzó como prueba piloto para descongestionar la A-70. Los estudios realizados por la Dirección General de Carreteras concluyeron que el desvío de tráfico hacia la AP-7 reducía atascos, mejoraba la seguridad vial y disminuía emisiones contaminantes.

Por eso, el Consejo de Ministros ha optado por consolidar la gratuidad y modificar el acuerdo anterior: las tarifas para todas las categorías de vehículos pasan a ser de 0 euros de manera permanente.

Esta decisión obliga a adaptar el convenio de gestión, ya que, sin ingresos de peaje, SEITT deberá compensar la explotación a través de dotaciones presupuestarias del Estado. El BOE también deja la puerta abierta a bonificaciones futuras motivadas por razones ambientales o sociales en otras autopistas, siempre que cuenten con la aprobación de la Comisión de Seguimiento.

Un cambio que marca los próximos años del sistema de peajes

El acuerdo establece un marco tarifario más definido para los próximos años, tanto para los usuarios como para SEITT. Las autopistas revertidas al Estado han atravesado distintas fases en la última década, desde el fin de las concesiones hasta su gestión directa y la aplicación de bonificaciones temporales. Con la publicación del BOE se concreta ahora cómo se actualizarán los precios y qué límites regirán estas vías, en un contexto en el que la movilidad, la conservación de infraestructuras y el coste para los ciudadanos continúan siendo elementos centrales del debate.

La clave, en todo caso, es que la subida máxima permitida para 2026 y los años siguientes no podrá superar el 2 %, una cifra que ya queda grabada en la normativa y que marca el ritmo de lo que los conductores pagarán cada vez que pasen por una de estas autopistas.