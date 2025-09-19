Apunta este destino para irte de vacaciones: es el país menos visitado de toda Europa y está a precio de saldo
Tras la pandemia y cuando las fronteras se volvieron a abrir, muchas personas eligieron destinos vacacionales que fueran relajantes, y poco concurridos. Sin embargo, con el tiempo se nota que los destinos de playa, o aquellos que siempre están en los primeros puestos de los listados de países más visitados en verano, vuelven a ser los favoritos. Sin embargo, si estás a la búsqueda de un destino que sea distinto, será bueno que conozcas el país menos visitado de Europa que está tirado de precio así como otros que tampoco suelen tener muchos turistas y que seguro que te va encantar descubrir.
El país menos visitado de Europa y que está tirado de precio
El portal de viajes económicos Holidayguru, ha elaborado un ranking en el que aparecen los siete países más económicos para viajar por Europa este verano dado que son de hecho, los menos visitados.
Y entre los siete destaca uno que aunque bastante popular, lo cierto es que no recibe tantas visitas como se podría pensar. Nos referimos a Luxemburgo, que si bien cuenta con una ventajosa ubicación entre Alemania, Francia y Bélgica parece que no acaba de ser valorado del todo por los turistas. Sin embargo, Luxemburgo es un destino increíble en el que podemos encontrar grandes atractivos como sus bosques y también algo bastante interesante: transporte público gratuito para todos los visitantes en todos los trenes y autobuses del país.
Además es un destino económico si tenemos en cuenta que un viaje a Luxemburgo en pleno mes de agosto que está considerado como el mes de temporada alta por excelencia, te puede salir por unos 250 o 300 euros (ida y vuelta).
Otros destinos poco visitados de Europa
Luxemburgo es el país de Europa que menos turistas recibe pero como decimos tenemos otros seis en el ranking elaborado por Holidayguru, son estos:
- Macedonia: Las malas conexiones parecen ser una de las razones por las que Macedonia recibe a pocos turistas, pero aun así, tiene algunos de los asentamientos más antiguos de Europa, precios muy baratos y hermosos paisajes naturales que hacen que un viaje valga la pena. De hecho, entre sus encantos se encuentran las ruinas de ciudades antiguas, lugares sagrados y maravillas naturales de un lugar relacionado con Alejandro Magno.
- Albania: Aunque todavía no es elegido con frecuencia debido al alto costo de sus viajes, poco a poco el turismo en este destino de los Balcanes va creciendo como resultado de las playas de la región que parecen un paraíso y el alojamiento que es bastante económico.
- Liechtenstein: Tal vez el que sea uno de los países más pequeños del mundo y el hecho de estar enclavado entre las montañas suizo-austríacas, hace que Liechtensteinb sea todavía de los países menos visitados en verano, ya que en invierno los esquiadores sí que lo visitan.
- Eslovaquia: Desconocido para muchos, este país ofrece vastas extensiones de naturaleza, historia y una mezcla de culturas que lo convierten en mucho más que un territorio de tránsito para viajeros que buscan paz y precios razonables. Se encuentra alejado de las principales rutas turísticas pero en una ubicación privilegiada entre Polonia, Hungría, Ucrania, Austria y la República Checa.
- Rumania: Aunque todavía poco visitado, su turismo crece por momentos ya que los vuelos directos desde España son cada vez más y además es un destino económico. Además, cuenta con grandes atractivos turísticos como los 245 km de costa en el Mar Negro, y su bello paisaje de montañas rocosas y colinas onduladas.
- República Checa: Siendo Praga una de las ciudades más visitadas del continente, la República Checa observa cómo los viajeros esperan la maravillosa temporada de los mercados navideños o la primavera para enamorarse de la nación. Aun así, en verano tiene mejor clima, o menos caluroso, que el de España, y además ofrece el encanto de pueblos como Pilsen o Brno
