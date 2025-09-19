Apunta este destino para irte de vacaciones: es el país menos visitado de toda Europa y está a precio de saldo

Tras la pandemia y cuando las fronteras se volvieron a abrir, muchas personas eligieron destinos vacacionales que fueran relajantes, y poco concurridos. Sin embargo, con el tiempo se nota que los destinos de playa, o aquellos que siempre están en los primeros puestos de los listados de países más visitados en verano, vuelven a ser los favoritos. Sin embargo, si estás a la búsqueda de un destino que sea distinto, será bueno que conozcas el país menos visitado de Europa que está tirado de precio así como otros que tampoco suelen tener muchos turistas y que seguro que te va encantar descubrir.

El país menos visitado de Europa y que está tirado de precio

El portal de viajes económicos Holidayguru, ha elaborado un ranking en el que aparecen los siete países más económicos para viajar por Europa este verano dado que son de hecho, los menos visitados.

Y entre los siete destaca uno que aunque bastante popular, lo cierto es que no recibe tantas visitas como se podría pensar. Nos referimos a Luxemburgo, que si bien cuenta con una ventajosa ubicación entre Alemania, Francia y Bélgica parece que no acaba de ser valorado del todo por los turistas. Sin embargo, Luxemburgo es un destino increíble en el que podemos encontrar grandes atractivos como sus bosques y también algo bastante interesante: transporte público gratuito para todos los visitantes en todos los trenes y autobuses del país.

Además es un destino económico si tenemos en cuenta que un viaje a Luxemburgo en pleno mes de agosto que está considerado como el mes de temporada alta por excelencia, te puede salir por unos 250 o 300 euros (ida y vuelta).

Otros destinos poco visitados de Europa

Luxemburgo es el país de Europa que menos turistas recibe pero como decimos tenemos otros seis en el ranking elaborado por Holidayguru, son estos: