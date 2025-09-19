Israel cierra indefinidamente los pasos fronterizos con Jordania tras el asesinato de dos soldados

Las autoridades israelíes han decidido este viernes cerrar de manera indefinida los pasos fronterizos de Allenby y Río Jordán, tras el ataque perpetrado el jueves en el cruce de Allenby/Rey Hussein, en el que fueron asesinados dos militares israelíes. El agresor, un terrorista jordano que conducía un camión, fue abatido en el lugar por las fuerzas de seguridad israelíes.

El cierre de los pasos responde a una necesidad inmediata de reforzar la seguridad y prevenir nuevos incidentes. Según explicó el primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel debe asegurarse de que los vehículos que ingresan a Cisjordania, especialmente aquellos con ayuda humanitaria hacia Gaza, sean «revisados exhaustivamente» antes de permitir su paso.

«Pido que los conductores pasen por detectores de metales desde ahora y que los camiones sean inspeccionados de forma exhaustiva», ha dicho Netanyahu. «Era responsabilidad de Jordania evitar el ataque, y no lo hizo», ha recalcado.

El cruce de Allenby/Rey Hussein es un punto estratégico sobre el río Jordán y constituye el único paso terrestre por el que los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este pueden viajar al extranjero. Su cierre indefinido afecta tanto a personas como a bienes, incluyendo la entrega de ayuda humanitaria hacia Gaza.

El paso Río Jordán, que también ha sido cerrado, cumple un papel complementario en el tráfico de personas y mercancías, por lo que su cierre amplifica las restricciones y genera preocupación sobre la capacidad de Israel y Jordania para garantizar el tránsito seguro de ciudadanos y asistencia humanitaria.

El Gobierno jordano condena el ataque

El Gobierno de Jordania condenó el ataque, señalando que se trata de «una violación de la ley y una amenaza para los intereses del reino y su capacidad para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza», mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lo aplaudió y recalcó que es «un claro mensaje» a Israel de que «sus políticas de genocidio (…) no quedarán sin respuesta».

El paso de Allenby ya había sido escenario de otro atentado en septiembre de 2024, cuando tres israelíes fueron asesinados por un camionero jordano, y de un tiroteo al mes siguiente cerca del Mar Muerto.

La entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha generado tensiones y controversia durante años, debido a la situación de conflicto permanente entre Israel y grupos terroristas como Hamás, que controla Gaza desde 2007.