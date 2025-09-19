El tremendo tropezón de Isabel Preysler en el desfile de Carolina Herrera, en imágenes

Isabel Preysler se ha convertido en una de las grandes protagonistas del desfile de Carolina Herrera durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y es que todos estaban pendientes de su llegada y del estilismo por el que se ha decantado. Así, podemos ver que la reina del papel couché optaba por un conjunto compuesto por una blusa en tono rosa pálido con escote bardot y manga larga, y una falda larga amarilla con estampado de flores.

Sin embargo, a su llegada al evento, la socialité sufría un pequeño traspiés. Y es que Presysler se tropezó con uno de los escalones, aunque el incidente no trascendió más allá. Sobre todo, porque contaba en todo momento con el respaldo de sus dos acompañantes, que la mantenían bien sujeta del brazo.

Isabel Preysler en el desfile de Carolina Herrera. (Foto: Gtres)

Un tropezón que nos demuestra que la madre de Tamara Falcó es tan humana como el resto de los mortales. Con todos los ojos puestos en ella, Preysler supo gestionar la situación con mucha elegancia y no le dio mayor importancia. Sin embargo, las cámaras sí que captaron esos escasos segundos en los que la vemos tambalearse e incluso desaparece del plano, mientras que todos los presentes a su alrededor «acuden a socorrerla».

«Ay, el vestido», exclamaba la madre de Tamara Falcó ante el incidente, dando a entender que se había tropezado con la cola de la falda. Por suerte, todo quedaba en un susto y no hubo que lamentar lesiones ni torceduras.

En total, fueron más de 800 los invitados que acudieron al desfile de Carolina Herrera en la Semana de la Moda de Madrid, entre los que también encontramos rostros tan conocidos como Pedro Almodóvar, Nieves Álvarez, Mar Flores, -en el punto de mira tras haber publicado sus memorias-, o Sebastián Yatra.

