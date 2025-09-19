Ángel Escribano, el presidente de Indra, no quiere bajar de 1.300 millones en la valoración de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering, para su venta a la tecnológica cotizada, según fuentes conocedoras de la situación. Una operación que los accionistas de Indra dan por hecha y que sólo está pendiente de la valoración definitiva.

Como informó OKDIARIO, Escribano pretendía alcanzar los 1.500 millones e incluso los 2.000, según diferentes fuentes. Ahora bien, la presión del resto de accionistas para evitar un escándalo y la amenaza de querellas le instaba a conformarse con una cifra más cercana a los 1.000 millones para poder cerrar la operación sin problemas.

Sin embargo, el presidente de Indra y su hermano Javier (copropietario de la empresa familiar y consejero dominical en Indra) no quieren bajar tanto y han puesto una línea roja en 1.300 millones como mínimo, siempre según las fuentes consultadas.

«El resto de accionistas de Indra están dispuestos a aceptar esa valoración, salvo SAPA Placencia [la empresa del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, titular del 7,94% del capital], que siempre se ha opuesto a la operación pero que está en clara minoría», añade una de las fuentes.

Otra matiza que «la única posibilidad para que Escribano baje de esos 1.300 millones es que el Gobierno se lo imponga y le diga que no se pase. Pero esa eventualidad no es muy probable, porque el Gobierno está empeñado en la creación de un campeón nacional de defensa y ve la operación de Escribano como un paso en esa dirección».

El gasto en defensa lo justifica

De hecho, otros accionistas de Indra creen que el presidente podría poner casi cualquier precio a su empresa familiar porque «el mercado está convencido de que el gasto en defensa se va a disparar de forma exponencial en Europa y que eso va a hacer subir las valoraciones de todas las empresas del sector. Y eso justifica que Indra compre Escribano para tener más capacidad y que lo haga a la valoración que pide su presidente».

Las valoraciones que se están barajando, y que se han encargado a AZ Capital, se calculan a partir de los resultados de Escribano del año pasado, cuando su beneficio se disparó el 1.170% hasta 112 millones de euros. Pero 39 de esos millones se deben a plusvalías afloradas por el traspaso de las acciones de Indra de una filial a otra, y entre el 40% y el 50% de sus ingresos son contratos de Defensa a los que ha acudido de la mano de Indra, esto es, en los que depende de ella. De ahí que muchos observadores consideren que pagar los 1.300 millones que pide, o incluso 1.000, es una exageración.

Como adelantó OKDIARIO, el fondo Amber de Joseph Oughourlian -titular del 6,23% de Indra- apoyará la compra siempre que dicha valoración no sea excesiva. Las fuentes aseguran que los 1.300 millones no entrarían en esa categoría de «exceisva» para el inversor armenio y que mantendrá su apoyo a la transacción.