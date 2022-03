El Ibex 35 sube un 0,86% en los primeros minutos de la sesión del lunes, un avance que sirve al selectivo de la Bolsa española para superar, aunque sea por la mínima, los 8.400 puntos. Los índices europeos inician la semana al alza, a pesar del encallamiento de la guerra de Ucrania, los confinamientos en China y la subida de los intereses de los bonos. El petróleo por el contrario se repliega hacia los 115 dólares.

A nivel técnico, el índice español comienza la última semana de marzo negociando alrededor de los 8.300 puntos. No obstante, advierten los analistas de IG, el objetivo del Ibex 35 sigue estando en la conquista de los 85.00 puntos, una resistencia clave. “Los inversores siguen la última hora de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, lo que podría desembocar en agitación de los índices europeos, por lo que si no se consiguen acercamientos de postura, es probable que veamos una retirada de la demanda, con posible testeo del soporte crítico de los 8.200 puntos”, explican.

Con casi todos los valores del Ibex 35 en positivo, la mayor subida es la de Siemens Gamesa, que suma un 2,23%; por delante de Fluidra, que repunta un 2,08% y de Almirall, que avanza un 1,76%. Sólo tres compañías cotizan con caídas en la apertura: Indra (-5,93%), Repsol (-0,69%) y Arcelormittal (-0,42%).

En Europa, Fráncfort sube un 1,19%; Londres, un 0,38%; París, un 0,77% y Milán, un 0,81%. El Euro Stoxx 50 repunta un 0,88%, en contra de lo que anticipaban los futuros. Se esperaba una apertura en negativo, con los inversores muy pendientes de factores como la inflación, los bancos centrales, los confinamientos en China para intentar frenar los contagios de coronavirus – que podrían volver a tensionar las cadenas de suministros mundiales de muchos productos- y la evolución del conflicto en Ucrania.

Los analistas de Link Securities destacan en su informe que la guerra sigue “enquistada”, “generando mucha información contradictoria que no ayuda en nada a la hora de adoptar nuevas decisiones de inversión”. Las declaraciones contradictorias de algunos políticos, -este fin de semana la Casa Blanca ha tenido que matizar algunos de sus recientes comentarios como los relativos al envío de tropas a Ucrania o sobre un posible cambio de régimen en Rusia, con la destitución de Putin- no hacen más que confundir a los inversores que no saben a qué atenerse”, añaden.

Los expertos de Renta 4 destacan la subida de los intereses de la deuda. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años alcanza el 2,54% y el del alemán al mismo plazo roza el 0,6%. El interés del bono español llega al 1,457% “en un contexto claramente inflacionista y de retirada de estímulos monetarios”.

El bono a dos años de EEUU repunta hasta 2,38%, con el mercado descontando ocho subidas adicionales de tipos por parte de la Reserva Federal en 2022, nueve en total con la ya realizada, y con inversión de la curva entre el bono a 5 y 30 años por primera vez desde 2006, alentando los temores de que una subida de tipos demasiado agresiva ponga en entredicho el crecimiento económico.

En el mercado de materias primas, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo inicia la semana a la baja, y en la apertura de este lunes desciende el 3,75% en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 116 dólares.