Las críticas a los empresarios desatadas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no han caído precisamente bien en el colectivo, que defiende su importancia en la sociedad y su aportación al crecimiento del país. Antonio Huertas, presidente de la primera aseguradora española, Mapfre, ha destacado que ante el “deterioro o potencial deterioro de la situación económica de nuestro país no ayudará si la situación política hace que los políticos al mando dejan de poner el foco en los problemas reales del país y se dedican a cosas más relevantes”. Y asegura que «adoptar medidas bruscas generalizadas, sin mirar si un sector está en pérdidas o cómo está», en referencial al salario mínimo interprofesional (SMI),» aunque sean políticamente muy ‘vendibles’, no es la mejor de las decisiones».

Preguntado sobre la erosión de la imagen de los empresarios, Huertas fue contundente cuando aseguró que “la empresa es el motor del país y hay que defenderla” para, a continuación, subrayar que “el 80% del empleo del país lo crea la empresa privada”. Tras recordar el peso de Mapfre en la economía española por los “miles y miles de trabajadores y pequeños proveedores que trabajan” con la compañía, Antonio Huertas hizo una llamada a la serenidad.

“Hay que confiar en la capacidad de los autónomos, hay que apoyarles y ayudarles y hay que tranquilizar los ánimos para dar importancia a la seguridad del empleo, el crecimiento, la posibilidad de crear más y mejor empleo y con los mejores salarios para nuestros trabajadores”.

El presidente de Mapfre volvió a defender su postura de que “debemos tener mejores salarios en nuestro país”; aunque respecto al pacto de rentas, reconoció que no ve “apropiado que las decisiones se tomen unilateralmente”.

Liberty, descartada

El gestor de la primera aseguradora española descartó la participación de Mapfre en la eventual venta del negocio de Liberty en España del que, oficialmente no tienen constancia. Huertas reconoció que, para el ejercicio de 2023, el objetivo número uno es el crecimiento orgánico y la mejora de la rentabilidad, amparada en la ‘recogida’ de los beneficios que aporta la subida de los tipos de interés y el aumento de las primas, especialmente en el ramo de autos.

El presidente de Mapfre volvió a insistir en la necesidad de que las primas se ajusten a los costes para que la solvencia y seguridad de las compañías aseguradoras no peligre. Esto es especialmente importante en el ramo de Autos donde, dijo, «el deterioro en el modo de calcular el precio del seguro de autos en España ha sido alto. Y ese no es el mejor camino para mantener el equilibrio adecuado, para mantener la solvencia y la suficiencia» de las compañías.

En ese sentido, avanzó una subida en los seguros de automóvil donde la guerra de precios es especialmente dura. Y aseguró que “quien no esté diciendo que subirán las primas no está contando todo el mensaje”.

Para añadir a continuación que “los procesos de cambios de tarifas en el seguro de autos forma parte del proceso natural de las compañías; en Mapfre -dijo- siempre tomaremos las decisiones más adecuadas para proteger al cliente y cuidarlo; aunque también somos sensibles a la situación de las familias españolas por la inflación”, concluyó.