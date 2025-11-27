Hoy, los Técnicos de Hacienda de toda España estaban convocados a la huelga, y una de las principales peticiones era aumentar el número de trabajadores cualificados, ya que, como aseguran desde Gestha, «el equipo de Técnicos de Hacienda de España es uno de los más pequeños de Europa, debido a que es un 40% inferior al de la media de la Eurozona».

En concreto, «del total de 8.000 técnicos de Hacienda que hay en España, han participado cerca de 4.000 en la huelga, lo que supone prácticamente la mitad, mientras que en la manifestación que se ha celebrado en Madrid se han reunido unas 2.300 personas de toda España», aseguran desde Gestha.

En este contexto, desde este sindicato se ha reclamado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que intervenga para que se abra un calendario de negociación que active la carrera profesional, regule la movilidad con criterios homogéneos y dote de recursos a la organización.

«Le pedimos a la ministra de Hacienda que intervenga para desbloquear la negociación de la Agencia Tributaria y en el Ministerio de Hacienda», indican desde Gestha.

La falta de personal es una de las principales quejas de estos funcionarios, ya que denuncian que «desde 2019, se han jubilado 1.700 técnicos que pertenecían a las categorías superiores, y que han sido reemplazados sólo con funcionarios de categoría base. Por tanto, todos esos perfiles más técnicos no se han cubierto y el 36% de la plantilla ya está formada sólo por perfiles base».

«La falta de personal es importante porque cuando hay menos empleados públicos para controlar, la consecuencia es que ahora existe mucho más fraude», explican desde el sindicato.

La situación de los Técnicos de Hacienda bloqueada desde 2019