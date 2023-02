Horario de los supermercados en San Valentín: Lidl, Aldi, El Corte Inglés…

El Día de los Enamorados es un día muy especial para mucha gente. Un día en el que las parejas celebran su amor, o aquellas personas enamoradas se declaran a quien aman. Una celebración con mucha tradición, y que puede generar dudas sobre horarios de apertura de las tiendas, entre aquellas personas que desean aprovechar para comprar todo lo necesario para poder preparar la cena de San Valentín así que repasamos y descubrimos a continuación, el horario de los supermercados en San Valentín: Mercadona, Lidl, Aldi, El Corte Inglés…

Horario de los supermercados en San Valentín

El Día de San Valentín es muy especial, de modo que si deseas celebrarlo por todo lo alto y has decidido organizar tu propia cena para sorprender a tu pareja, será bueno conocer bien los horarios de los principales supermercados, de modo que puedas tener tiempo de todo.

Puede que pienses que siendo un día con tanta tradición, condiciona de alguna manera el horario de los supermercados como suele ocurrir en nochebuena o nochevieja que como este, tampoco son días festivos. Pero lo cierto es que no es así, de modo que hoy martes 14 de febrero, comprobarás como los supermercados abren en sus horarios habituales que ahora repasamos para que te organices y puedas ir a comprar todo lo que necesitas.

Lidl

Lidl abre hoy sus establecimientos en el horario habitual de 09:00 a 22:00 horas y en sus tiendas tienes todo tipo de ingredientes para preparar la mejor cena de San Valentín así como bombones, flores y regalos en su bazar.

Aldi

Aldi también abre en el horario que suele abrir siempre de 09:00 a 22:00 horas. En sus tiendas tienes también todo para poder hacer los mejores regalos de San Valentín y productos para cocinar el menú más romántico.

Mercadona

Como los anteriores, Mercadona abre también en su horario habitual o como hace siempre. En este caso, las tiendas de Juan Roig abren de 09:00 a 21:30 horas.

El Corte Inglés

El Corte Inglés destaca no sólo por su supermercado. También por su moda, accesorios, complementos y demás productos que pueden ser un gran regalo de San Valentín de modo que si trabajas y no has tenido tiempo todavía de comprarle algo a tu pareja, no hay problema. Su horario para este 14 de febrero es de 09:00 a 21:00 o a 22:00 horas, dependiendo de donde vivas, de modo que será bueno consultar más detalladamente desde su página web.

Carrefour

Si tu compra para la cena de San Valentín la vas a hacer en Carrefour, el horario para este día es de 09:00 a 22:00 horas.

Alcampo

En cuanto al horario de Alcampo para el Día de San Valentín será también el habitual, de 09:00 a 22:00 horas.