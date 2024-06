Holaluz está viviendo un año muy complicado en el que, prácticamente cada tres meses, se enfrenta la posibilidad de tener que hacer frente al concurso de acreedores. La compañía ha reducido 30 millones en costes en el último año, según ha podido saber OKDIARIO, y tras ello tuvieron un encuentro con los responsables del BME Growth para explicar las nuevas cifras.

La empresa ha adelgazado tanto que pudo explicar que ahora tiene un ebitda -ganancias antes de intereses e impuestos- positivo, y que incluso le permitirá elevar ese ebitda hasta el entorno de los 20 millones en positivo. Teniendo en cuenta que la compañía perdió el año anterior casi 15 millones de euros, ahora Holaluz se presenta como una empresa que, aunque se vuelve más modesta y pequeña, mantiene un margen razonable para pensar que su viabilidad es posible.

En el encuentro con los responsables de BME, Carlota Pi y su equipo explicaron el nuevo rumbo que quieren para la compañía. Buena parte de las empresas relacionadas con el autoconsumo están teniendo que reformular su negocio, porque se basaban en un precio energético que, tras caer, ha dejado prácticamente sin márgenes sus beneficios. Holaluz tiene una base de clientes fuerte, y es ahí donde se centran ahora los esfuerzos del equipo directivo. Mantener el nivel de ingresos a pesar del recorte realizado.

Holaluz también explicó que ahora cuenta con una facturación mensual recurrente que oscila en una horquilla de entre 15 y 20 millones de euros, con lo que podría hacer frente sin problemas a los nuevos costes de la compñaía. En el lado negativo, el grupo insiste en mantener su división de instalación de energía solar en los hogares, la división que generó más pérdidas para la empresa en 2023. Pero espera que, tras los cambios realizados, pase a ser una parte positiva del negocio integral del autoconsumo energético.

Vencimientos de crédito

Holaluz tiene por delante, pese a todo lo comentado, un difícil camino que, como adelantó este diario, pasa por hacer frente a los acreedores sin una línea de crédito fija que le permita financiar la deuda de la compañía. Carlota Pi tuvo la opción de pignorar sus acciones -lograr un préstamo por las mismas mientras se venden-, pero esa opción, por plazos de financiación, ya no es posible. Es cierto que la propia fundadora de Holaluz nunca ha tenido intención de deshacerse de su participación, pero es una de las pocas opciones que quedan sobre la mesa ante la falta de nuevas líneas de crédito.

En todo caso, rebajar 30 millones los costes, si efectivamente logran un ebitda cercano a los 20 millones de euros este 2024, podría abrirles esas nuevas líneas de crédito.

El próximo 19 de julio Holaluz ha de hacer frente a dos pagos y desde la compañía «aseguran que no están preocupados por ese deadline», y deslizan a OKDIARIO que «están tranquilos y que afrontarán ese pago sin problemas». Desde la Generalitat, a través de Avançsa, han dado algo de liquidez a la compañía, aunque no sirve para cubrir esos montantes aunque, según las cuentas, solo con eso no serviría para cubrir ese montante.

Guerra accionarial

Aunque el crédito y la liquidez de la compañía son un problema, las cuentas de Holaluz podrían cuadrar con las medidas tomadas a lo largo de los últimos meses, pero Carlota Pi se enfrenta a un problema mayor. Varios de sus accionistas parecen haber perdido la confianza en su gestión y, como hemos avanzado en este diario, tanto Axon Capital e Inversiones como Geroa Pentsioak -que rechazaron firmar las cuentas de 2023- ser han posicionado con fuerza en aras de lograr un nuevo rumbo de la mano de un nuevo gestor. Esa guerra interna tendrá un importante cierre el día 28 de este mes, cuando se celebre la junta de accionistas. Ese día, las cuentas tendrán que ser también validadas y, de nuevo, el mercado espera recibir una señal de confianza que, hasta el momento y dada esa guerra interna, no parece que vaya a producirse.