Se acabó el plazo para que Carlota Pi logre una refinanciación mediante una colocación de acciones para salvar su gestión al frente de Holaluz. Ya es imposible que la vía que le abrió una entidad financiera, con la posibilidad de pignorar su parte del accionariado, pueda realizarse antes de los vencimientos que la compañía tiene que afrontar la segunda semana de julio.

Batalla interna

La gestión de la compañía por parte de Carlota Pi ha llevado a los fondos mayoritarios en Holaluz, Axon Capital e Inversiones y Geroa Pentsioak, a posicionarse en su contra, y a pedir su salida de la compañía a cambio de aportar capital para seguir operando. Holaluz debe de afrontar en dos meses pagos por más de siete millones, y Axon está dispuesto a cubrirlos y realizar después una ampliación de capital, pero no lo hará mientras Carlota siga al frente. Y ésta no está dispuesta a ceder. Para afrontar los pagos, la fundadora de Holaluz está buscando un accionista que refinancie los pagarés de la compañía y, según ha podido saber OKDIARIO, ha vuelto a contactar con José Elías Navarro, dueño de Audax, de quien ya obtuvo una negativa, para proponerle la venta de parte de su accionariado y un puesto en la gestión de la empresa.

Una opción que ya planteó de forma infructuosa hace unas semanas, y de la que Elías no se ha movido, porque exige un descuento en el precio del paquete accionarial que Carlota Pi no está dispuesta a asumir. Axon y Geroa están esperando que las deudas terminen de ahogar a la fundadora para proponer su salida del consejo y, posteriormente, hacer frente a las necesidades de la empresa. De hecho, y como ha podido saber este diario, llegado el momento están dispuestos a ampliar capital para evitar la quiebra de la compañía, pero su entrada en concurso de acreedores es inminente si Carlota Pi no cede antes. En todo caso, Axon y Geroa también han propuesto al propio José Elías Navarro, hacerse con las riendas de la empresa, y el dueño de Audax Renovables sí está dispuesto a escuchar este oferta.

Los accionistas mayoritarios pondrán el dinero, y encargarán después la gestión a Elías Navarro. Desde Holaluz aseguran que se está buscando «sin prisa, pero sin pausa» un socio industrial, pero la situación económica si empieza a ser urgente.

Los números de Holaluz

Carlota Pi ha logrado afrontar el pago de cerca de 20 millones de euros suscritos el pasado año, pero no cuenta con capital ni crédito para los más de siete millones que debe abonar Holaluz el próximo 19 de julio. Sobre la mesa contaba con una línea de liquidez que le permitía pignorar sus acciones y lograr el dinero necesario, pero la fundadora de la empresa no quería ver diluida su participación. Esa vía está cerrada y, dado que las partes no mantienen ningún tipo de diálogo, la compañía tendrá que solicitar el concurso de acreedores y, desde ahí, convencer a un socio industrial o aceptar la estrategia que marcan los grandes accionistas; Axon y Geroa.

La caída del 33% en las ventas en el último ejercicio, las pérdidas de 26 millones -en 2022 fueron cinco millones- y la mencionada deuda complican cualquier operación que no pase por una inyección de capital de los propios accionistas.