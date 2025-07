Heineken® impulsa la música en directo en el FIB 2025 bajo su lema «Piensa en verde»

Heineken®, con más de 150 años de historia y presencia en 190 países, refuerza su compromiso con la música en directo como parte esencial de su identidad. Bajo el lema “Piensa en Verde”, invita a disfrutar de experiencias únicas centradas en la música.

Inspirada en las palabras de Freddy Heineken —“Yo no vendo cerveza, vendo gezelligheid”, término holandés que representa ‘la sensación de pasarlo bien’—, la marca pone los buenos momentos en el centro de su propósito, reflejando esta visión en su apuesta por la música en vivo, especialmente en los festivales de verano en España.

España es uno de los países europeos con mayor número de festivales, que abarcan desde el pop y la electrónica hasta géneros urbanos como el reguetón, el trap o el indie. Estos eventos se han convertido en referentes culturales y en grandes atractivos tanto para el público local como internacional.

Desde hace más de dos décadas, Heineken® ha sido pionera en apoyar este fenómeno. “Llevamos casi 25 años apostando por la música en directo porque creemos en su poder para inspirar, conectar y transformar”, afirma Marta Moreno, responsable de la marca en Heineken en España.

Este 2025, la marca reforzó esta conexión a través de su presencia en los principales festivales nacionales como Tomavistas, Love 90s, Festival de les Arts, Kalorama Madrid, Holika Festival, Starlite, FIB, Monegros y Arenal Sound, entre muchos más, ofreciendo no solo música de primer nivel, sino también espacios innovadores y experiencias originales para los asistentes.

Uno de los momentos clave del verano fue la participación de Heineken® en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB 2025), celebrado del 17 al 19 de julio. Esta edición contó con un cartel de alto nivel con artistas internacionales como The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, Bloc Party y Olly Alexander, así como figuras destacadas del panorama nacional como Love of Lesbian, Viva Suecia, Iván Ferreiro, La Casa Azul, Miss Caffeina, Ginebras, Shinova, Hinds, Siloé, La Habitación Roja, Elyella, Kakkmaddafakka, Cupido o Margarita Quebrada.

En 2025, el FIB contó con dos escenarios impulsados por Heineken®: el Escenario Heineken®, que acogió las actuaciones de algunos de los artistas más destacados del cartel oficial, y el Escenario Heineken® Rising Stars, un espacio dedicado a visibilizar el talento emergente. En este último, actuaron Novus, People Being People y Roble, las bandas ganadoras del certamen nacional Heineken® Rising Stars, que ofrecieron su música al gran público como parte de una plataforma real de impulso al nuevo talento.

Tras su exitoso paso por festivales como Festival de les Arts, Kalorama Madrid y Holika Festival, Heineken® desplegó su icónico Heineken® Booth, un espacio diseñado para fusionar música, innovación, diseño y sabor. Esta instalación, pensada para sorprender al público, ofreció experiencias multisensoriales con una propuesta innovadora: los Foam Infusions, una nueva forma de disfrutar la cerveza gracias a una capa de espuma con sabores como Passion Fruit u Orange Spritz, que aportan frescura, color y originalidad al ritual.

El Heineken® Booth se consolidó como uno de los espacios más vibrantes de FIB, convirtiéndose en un auténtico punto de encuentro para los amantes de la música, la cerveza y la innovación. Además de sus propuestas interactivas, actividades con premios exclusivos y un entorno inmersivo que reflejaba el espíritu festivo de la marca, el espacio cobró vida con las sesiones en directo de DJs que animaron las tardes y noches del festival. Forest Bakker, Elias Posh y Bego Martín fueron los encargados de poner banda sonora a una experiencia única que fusionaba ambiente, sabor y diversión. Una propuesta alineada con la visión de Heineken®: una cultura cervecera contemporánea, responsable y estrechamente vinculada a la música en vivo.

«En Heineken® creemos que la música en directo es una forma única de conectar con las personas y celebrar juntos los buenos momentos. Nuestro compromiso con la cultura musical española sigue más vivo que nunca, y este año hemos querido sorprender a los asistentes con innovaciones como Foam Infusions y un espacio único que refleje la pasión y energía que nos une a la música y a nuestros consumidores,» afirma Marta Moreno, responsable de la marca en Heineken en España.