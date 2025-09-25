He adelgazado 10 kilos comiendo estos platos preparados de Mercadona y nadie se lo cree

Perder peso no siempre implica pasarse horas en la cocina. María, una creadora de contenido que logró adelgazar 12 kilos, ha compartido con sus seguidores cómo mantener hábitos saludables con platos preparados de Mercadona.

La falta de tiempo y la comodidad que ofrecen estos platos hacen que muchos recurran a ellos. Pero, ¿realmente son saludables? Lo interesante de este vídeo es que la joven enseña cómo, prestando atención a los ingredientes, se pueden encontrar opciones que combinan sabor, nutrición y practicidad.

Los mejores platos preparados de Mercadona

«Te enseño los mejores preparados de Mercadona. Este pollo al curry con arroz basmati puede parecer una mala opción, pero si leemos los ingredientes lleva el pollo, la salsa al curry que está hecha con leche de coco y especias y el arroz», comienza. Este plato combina proteína de calidad, hidratos complejos y una salsa más natural de lo que se podría pensar, convirtiéndolo en una opción ideal para una comida en casa o en la oficina.

Para las cenas ligeras, María recomienda también las cremas refrigeradas. «Otra buena opción, sobre todo para la cena, son estas cremas que, la verdad, están súper bien de ingredientes, son muy bajitas en calorías y como acompañante de alguna están estupendas». Son prácticas, bajas en calorías y fáciles de combinar con otros alimentos.

En cuanto al pescado, María destaca el salmón con verduras y arroz blanco, acompañado de salsa romescu. «Está buenísimo. Yo me llevaría este salmón con verduras que, si te lees los ingredientes, pues básicamente lleva el salmón hecho a la plancha, un poco de arroz blanco, las verduras que puedes ver y la salsa romescu que está hecha a base de tomate». Este plato ofrece un equilibrio ideal entre proteínas de calidad, carbohidratos complejos y vegetales.

El pollo con patatas es otro de los favoritos de María. «Puedes pensar que va cargado de aceite, pero entre sus ingredientes contiene aceite de oliva virgen extra y vino blanco que se utiliza para el caldo y para darle sabor».

Las ensaladas preparadas son otra alternativa para quienes buscan conveniencia sin sacrificar nutrientes. «Otra buena opción, muy socorrida, es esta ensalada de pasta, que es bastante completa porque la mayoría de ensaladas de súper van un poco flojas de carbohidrato, y nada, lleva los ingredientes que veis: verdurita, pasta. Y es verdad que lleva surimi, pero podemos quitar».

En el apartado de ensaladas de marisco, María señala que son incluso mejores: «Y esta ensalada de mariscos sí que es aún mejor: lleva la pasta, gambita pelada, un poquito de pulpo, y estas salsas suelen ser bastante ligeras y yo siempre las añado».

Para quienes buscan una alternativa a las clásicas ensaladas César, la ensalada de pollo y queso resulta muy interesante. «Esta ensalada de pollo y queso es bastante más completa que cualquier otra César que puedas encontrar en otra estantería, lleva los ingredientes básicos y una buena vinagreta».

«Y si sois de tortilla de patata, la de Mercadona es una superbuena opción porque la patata no va frita, va cocida. Es verdad que en la que lleva cebolla sí que lleva la cebolla frita, pero si también sois del team sin cebolla, esta es una muy buena opción que junto a las otras os va a solucionar un montón de apuros», añade.

Además, los platos preparados ayudan a organizar la dieta semanal. Permiten planificar comidas y cenas, lo que reduce la tentación de recurrir a opciones menos saludables fuera de casa.

Alimentación saludable

«Mercadona tiene un claro objetivo: adaptarse continuamente a los nuevos hábitos de consumo, de ahí su esfuerzo en ofrecer un surtido que dé respuesta a los diferentes tipos de alimentación. Aquí se enmarca su estrategia para facilitar una alimentación saludable, con la que siempre ha estado comprometida y que se ha traducido en seguir ofreciendo un surtido variado para cubrir las diferentes necesidades de sus clientes. En el marco de esta estrategia, son seis las acciones que la compañía está llevando a cabo. Una ellas es la exhaustiva revisión de la composición de los productos de la mano de sus proveedores especialistas para mejorar, siempre que sea posible, su valor nutricional».

«Otra acción es la mejora del etiquetado para facilitar la lectura de los valores nutricionales y las cantidades de nutrientes. En 2024, Mercadona ha actualizado el etiquetado de 500 envases y en 2025 continuará abordando la mejora en más de 2.500 con tres movimientos: estandarizar la composición de las tablas nutricionales, facilitar la legibilidad (aumentar el tamaño de la letra, más allá de lo que exige la legislación, cambiar los colores de fondo y reestructurar la información) e incluir la información nutricional por porción que facilita la información concreta de «dosis», explica la compañía en su web.